"Готуємо разом" відкриває літній сезон і збирається в дорогу!

Цієї неділі, 4 червня, о 9.00 в ефірі телеканалу "Інтер" - перший в новому сезоні літній випуск програми "Готуємо разом". Цього разу глядачі дізнаються фірмові секрети приготування їжі в дорогу. Виявляється, у подорож ні в якому разі не можна брати бутерброди з ковбасою і варені яйця!

Настала довгоочікувана пора відпусток, поїздок і веселих пікніків. Тому тема дорожнього меню - якісного і смачного - особливо актуальна. Андрій Доманський, який об'їздив півсвіту, та експерт з дорожнього меню Андрій Дромов на власному досвіді знають, як важливо не помилитися з вибором перекусу під час подорожі, аби не зіпсувати собі поїздку і спогади про неї.

У бувалих мандрівників до їжі - особливі вимоги. Дорожня їжа повинна бути стійкою до спеки і зберігатися без холодильника, не маститися і не мати запаху, бути зручною у споживанні, смачною в холодному вигляді і, звичайно, ситною. На перший погляд здається, що таких страв неймовірно мало. Але шеф-кухар Андрій Дромов доведе, що це не так, - майже усі продукти можна взяти в дорогу, якщо попередньо їх правильно обробити, приготувати і спакувати. В якості альтернативи традиційним бутербродам і вареним яйцям шеф-кухар запропонує три чудові страви, які врятують компанію від голоду в будь-якій поїздці.

Перший варіант дорожнього меню від "Готуємо разом" - ароматний сендвіч з пряним топленим маслом, печеним перцем і баликом.

"Без смачної і якісної їжі дорога не в радість навіть з веселою компанією, - ділиться враженнями Андрій Доманський після дегустації. - Але навіть якщо найближчим часом ви не збираєтеся нікуди їхати, обов'язково побалуйте себе таким сендвічем! Його можна взяти з собою на пікнік в парк або для перекусу на роботу. Спробуйте - не пошкодуєте: легко, смачно, надійно".

Потім Дромов приготує попередницю піци - смачну італійську фокаччу з томатами і сиром.

"Їжу в дорогу у нашій родині готую лише я, - розповідає Дромов. - Фокачча - моя коронна і улюблена дорожня страва. Готую завжди із запасом, тому що усі просять добавки. Молодший син, щоправда, поки позбавлений цього задоволення. Для нього у мене окреме меню - перетерті супчики, каші".

Також шеф-кухар відкриє секрет приготування традиційних ізраїльських пиріжків - бурекасів з куркою. Ця страва родом з Туреччини. Але вона настільки смачна і зручна в приготуванні, що швидко прижилася у національних кухнях багатьох країн. До речі, добре відомі нам кавказькі чебуреки - якраз одна з версій.

Окрім приготування страв ведучі відкриють кулінарні секрети досвідчених мандрівників: які овочі і фрукти можна брати з собою, а які - не варто, як правильно зробити термічну обробку і упакувати продукти, як приготувати пряне топлене масло, яке місяцями може зберігатися без холодильника.

Не пропустіть секрети приготування ситної і безпечної їжі в дорогу - у неділю, 4 червня о 9.00 на телеканалі "Інтер" у програмі "Готуємо разом".