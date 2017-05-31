На онлайн-аукціоні "Інтер - дітям" - перегони на спортивному автомобілі, автограф легендарного Марселя Марсо і поради крутого фахівця з гарвардським дипломом

На сайті благодійного онлайн-аукціону "Інтер - дітям" deti.inter.ua щотижня нові ексклюзивні лоти. І це чудова можливість зробити унікальний подарунок собі або близькій людині і одночасно взяти участь у важливій благородній справі - порятунку дитячих життів. Адже усі кошти, зібрані на аукціоні, підуть на придбання апарата інтенсивної вентиляції легенів для реанімації Центру дитячої токсикології "ОХМАТДИТ".

На сайті аукціону можна придбати не тільки полотна маститих художників, сукню зірки серіалу або диск улюбленого виконавця з автографом, а й зустрічі, враження, досвід, знайомство з відомими людьми і безпосередню участь у зйомках та закулісному світі телебачення, театру та шоу-бізнесу. А це, як зізнаються учасники аукціону, - найцікавіше. Адже як ще потрапити на майданчик популярного детективного циклу "Речдок", потренуватися з українським богатирем Василем Вірастюком або вирушити на велопрогулянку з хореографом Владом Ямою?

Новий "гарячий" лот аукціону саме такий. І розрахований на тих, хто не боїться швидкості, любить екстрим і готовий до нових відчуттів. Побувати на чемпіонаті України з шосейно-кільцевих перегонів і покататися у спорткарі по гоночній трасі відразу після змагань - таке враження дійсно складно забути! Тим більше коли за кермом багаторазовий чемпіон України з кільцевих гонок, переможець етапів чемпіонату Європи, багаторазовий призер міжнародних змагань Ігор Скуз. Спеціально для володаря лота в автомобілі, на якому Ігор бере участь в змаганні, буде встановлено друге сидіння. Гонщик обіцяє, що вони разом проїдуть по трасі практично в бойовому режимі. Це дійсно "гарячий" лот аукціону, адже заїзд відбудеться вже цієї суботи, 3 червня - відразу після фіналу чемпіонату України. І бажаючий промчати в спорткарі також повинен набирати швидкість, щоб не запізнитися у боротьбі за цей лот.

Ще один лот напевно приверне увагу тих, хто захоплюється меморабілією, або, простіше кажучи, збирає речі, що належали відомим людям. Одна з найпростіших можливостей доторкнутися до дива творчості і долі генія - стати володарем його автографа. Цього разу на сайті аукціону виставлено справжній автограф справжньої легенди, людини, чиї міміка та жести - класика пантоміми, творця улюбленого глядачами різних країн світу клоуна Біпа - Марселя Марсо. Його аукціону "Інтер - дітям" пожертвував відомий актор і телеведучий Володимир Горянський.

"Років вісім тому Марсель Марсо приїжджав до Києва, - згадує Володимир Горянський. - Я побачив його на Михайлівській площі, упізнав, але підійти посоромився. А потім на одному з аукціонів у Києві, де продавали фотографії з автографами відомих людей, побачив цей лот і викупив. Таким чином, здійснив свою несправджену мрію. Я хочу, щоб цей лот купили за хорошу ціну і щоб ця сума стала внеском для придбання обладнання для порятунку дітей. Я хочу, щоб фотографія з автографом цієї великої людини висіла вдома у хороших людей, які допомагають дітям".

Дуже корисний, а для когось, можливо, і рятівний лот запропонувала відомий лікар-психіатр, медичний психолог і член Асоціації випускників Медичної школи Гарвардського університету Тіна Берадзе - індивідуальна психологічна консультація.

"Нам не можна залишатися байдужими, - каже Тіна Берадзе. - Я розумію, що існує недовіра до благодійних акцій. Тому величезне спасибі телеканалу "Інтер", який надав мені можливість взяти участь в настільки чудовому проекті. Не важливо, скільки у тебе дипломів і яка в тебе неперевершена англійська. Важливо, скільки людей посміхаються, чуючи твоє ім'я, бо колись ти їм зробив добро".

Не пропустіть шанс зробити світ трішки добрішим! Купуючи будь-який вподобаний вами лот, ви допомагаєте зібрати кошти на придбання апарата для порятунку життя маленьких пацієнтів "ОХМАТДИТу". А отже, зробите свій внесок у те, щоб світ опромінювали сотні посмішок.

Робити добро легко. Разом ми можемо рятувати дитячі життя.