У День захисту дітей у "Стосується кожного" - лоти життя

1 червня, в Міжнародний День захисту дітей, на телеканалі "Інтер" - спеціальний випуск програми "Стосується кожного". Глядачі програми "Інтер - дітям. Лоти життя" дізнаються історії дітей, яких вони разом з командою телеканалу "Інтер" можуть врятувати.

Одна з головних героїнь випуску - 11-річна Карина Агрипішина з Дніпропетровської області. Дівчинка вже п'ять років, а це - майже половина її маленького життя, - живе в київському Центрі токсикології клініки "Охматдит". У Карини невтішний діагноз - хронічна ниркова недостатність. Коли дівчинка потрапила у лікарню із важкою інтоксикацією вона не могла навіть самостійно дихати. Тоді лікарям вдалося врятувати Карину завдяки апарату штучної вентиляції легенів. І вона не єдиний такий складний і такий юний пацієнт лікарні. До студії програми прийдуть й інші діти, які перебувають в Центрі токсикології, і у кожного з них - своя непроста історія.

Для редакторів "Стосується кожного" усі теми, які пов'язані з дітьми, це теми №1. І команда проекту завжди докладає максимум зусиль, щоб після ефіру життя маленької людини змінилося на краще. Чи вдасться ведучому, експертам і гостям програми в цей раз допомогти Карині, яку вже п'ять років не відвідує мама і про існування якої, здається, забули й інші родичі? Редактори програми знайшли маму дівчинки, але чи погодиться вона вийти до дочки, що їй скаже і якою буде ця зустріч? І що ми почуємо від гостей програми - українського поета і композитора Анатолія Матвійчука, відомого психолога Тіни Берадзе, постійного учасника благодійного аукціону "Інтер - дітям" актора Володимира Горянського, віце-президента Ліги професійного боксу Аліни Шатернікової, багаторазового чемпіона України з кільцевих гонок Ігоря Скуза і ведучої "Ранку з Інтером" Анастасії Даугуле?

Щорічно у дитячий Центр клінічної токсикології інтенсивної та еферентної терапії НДСЛ "Охматдит" поступають понад тисячу малюків з усієї України - це не тільки діти з діагнозом гостра або хронічна ниркова недостатність, а й вся гостра токсикологія.

"Вони приїжджають до нас за своїм шансом на життя, - каже завідувачка Центру Наталія Волошина. - І обладнання, яке нам найбільш потрібно і яке може допомогти практично кожному нашому пацієнтові, - це апарат для штучної вентиляції легенів".

Телеканал "Інтер" відгукнувся на прохання лікарів і навесні цього року оголосив про збір коштів на покупку медобладнання для центру токсикології "Охматдит" - апарату інтенсивної вентиляції легенів експертного класу VELA для дітей від 3 до 18 років. На сьогодні це головне завдання благодійного онлайн-аукціону "Інтер - дітям", який проходить на сайті deti.inter.ua.

Завдяки глядачам і підтримці відомих телеведучих, артистів, дизайнерів і спортсменів вже зібрано 111 тисяч гривень з необхідних 710. Це обладнання в прямому сенсі слова життєво необхідне. І кожен викуплений лот допомагає досягти головної мети - придбати апарат, який врятує безліч дитячих життів. Тому і назва програми "Стосується кожного" - "Лоти життя".

"Для мене найбільш трепетні і болючі теми - ті, в яких мова йде про долі дітей, - каже ведучий ток-шоу Андрій Данілевич. - Цей випуск програми - як раз про дітей, чиє життя в повному розумінні цього слова залежить від дорослих. Навіть не від батьків, а буквально від усіх нас, тому що батьки не в змозі допомогти або вже вичерпали усі ресурси в боротьбі за життя дитини. А зараз кожен з нас може внести свою частку у порятунок цих дітей. Важливо не залишатися байдужим, не залишатись осторонь, тому що дитячі життя - найсвятіше і найдорожче. Те, що, як ніколи, дійсно стосується кожного".

Не пропустіть 1 червня о 18.00, в студії "Стосується кожного" - історії дітей, які потребують нашої допомоги. Робити добро легко. Приєднуйтесь - разом ми можемо врятувати дитячі життя!