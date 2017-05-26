Прем'єрна серія "Речдоку" знову стала лідером

У четвер, 25 травня, програма "Речдок" власного виробництва телеканалу "Інтер" вже традиційно пройшла з високими показниками і стала беззаперечним лідером свого слота. Прем'єрна серія документального циклу під назвою "Пояс Оріона" о 15:50 зібрала частку 17,1% масової всеукраїнської аудиторії 18+ та 13,4% серед глядачів 18-54 у великих містах.

ТОП-5 каналів 25.05.2017 р. у слоті програми "Речдок" (15:50:17-16:44:49),(частка 18+, Україна/18-54, 50+, відсортовано за 18+, Україна)





"Пояс Оріона" – історія розслідування загадкового вбивства дівчини. З самого початку у справі практично немає зачіпок: ані мотивів злочину, ані кола підозрюваних.

"Це історія про злочин, мотивом для якого стала крадіжка авторських прав, – розповідає шеф-редактор "Речдоку" Олег Гершкович. – Цікаво, що в Радянському Союзі захист авторських прав майже не регулювалася. Жертва сама спробувала добитися справедливості – і закінчилося трагедією".

Ключовим речовим доказом у справі стають помітки, залишені загиблою дівчиною на полях фантастичної повісті "Пояс Оріона". Для розгадки головоломки слідчому доводиться дізнатися про минуле родини, яке закодовано в цій книзі.

Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторії 18+ (Україна) та 18-54 (50+). Дані розраховані для доби і для слота події за 25.05.2017 р. (дані Overnight). Дані надані за показником shr%. Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК