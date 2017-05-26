Андрій Дромов та Андрій Доманський підготували меню для холостяків

Вперше – і, можливо, єдиний раз за всю історію кулінарного проекту "Готуємо разом" – цієї неділі на глядачів "Інтера" чекають страви... холостяцької кухні! Від щасливих сім'янинів Андрія Доманського та Андрія Дромова. Для тих, хто не готовий довго стояти біля плити, але любить смачно поїсти, 28 травня о 9:00 ведучі програми влаштують справжній майстер-клас.

Так, Андрій Дромов – людина з 10-річним стажем подружнього життя, але сам зізнається, що парубоцькі роки стали для нього чудовою школою побутової самоосвіти. Майбутній шеф-кухар три роки прослужив коком в рейсах далекого плавання. За цей час він навчився чудово шити, прасувати і головне – готувати багато і кожен день. Причому, використовуючи лише обмежені запаси комори корабля. Отже його спогади про холостяцьку кухню – це трудові будні кока компанії вічно голодних товаришів по палубі.

А от Андрія Доманського не навчили готувати навіть парубоцькі роки. І, як зізнається ведучий, один з рідкісних приводів, заради якого він готовий надіти фартух, – це романтична вечеря з дружиною. "Якщо я все-таки наважуся і спробую приготувати щось з любов'ю для подружжя, це буде паста під якимось цікавим соусом. І приготую я її не просто з любов'ю, а ще й з розумінням кожного етапу: від правильного вибору пасти до подачі страви".

Будемо чесними, для більшості з нас холостяцьке кухня асоціюється з "швидкою їжею" і "ледачими рецептами". Частково це так. Головні вимоги до холостяцьким страв – вони повинні бути ситними, готуватися без складнощів з звичайних продуктів. Щоб довести, що за півгодини будь-який чоловік цілком може приготувати що-то не просто смачне, але і цікаве, Дромов вибрав для свого майстер-класу три тематичні страви.

Отже, парубоцький сніданок по-іспанськи. Якщо додати до яєць сир, картоплю і ще пару інгредієнтів, то звичайний омлет легко перетворюється та ситну і смачну іспанську тортилью. Причому збагатити цю страву холостяк зможе всім, чого душа забажає – від зелені до сала.

Наступним номером холостяцького меню шеф-кухаря стане блюдо для чоловічої вечірки. В якості альтернативи знайомим горішкам під пиво Дромов запропонує приготувати... хот-доги. І розповість секрет приготування того самого оригінального хот-дога, який сьогодні можна купити тільки в Нью-Йорку: з карамелізованою цибулею і квашеною капустою.

І, нарешті, третя страва призначена для особливого випадку – романтичної вечері з дівчиною. За допомогою цього нескладного і ефектного частування – макарони в сирному соусі з джемом з бекону – будь-який чоловік обов'язково підкорить серце своєї дівчини. Андрій Дромов в цьому абсолютно впевнений. "Макарони з брокколі і сирно-сирним соусом, подані з джемом з бекону – це ж пісня, після якої будь-яка, навіть сама неприступна панночка розтане! – переконаний він. – А взагалі, повірте: це блюдо в принципі варто приготувати".

Ось так Андрій Дромов та Андрій Доманський наочно покажуть чоловікам, що готувати – не так складно і довго, як здається. Кожна із запропонованих страв дійсно готується менш ніж за півгодини і не вимагає особливого кулінарного досвіду. І головне – всі три страви оцінять не тільки холостяки, але й одружені чоловіки, незалежно від приводу для застілля.

Дивіться випуск "Готуємо разом" про холостяцьким кухні в неділю, 28 травня, в 9:00 на телеканалі "Інтер".