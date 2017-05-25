"Україна вражає": церква, де знімався "Вій", сади, що співають, і найкрасивіший маяк країни

У суботу, 27 травня, о 9:30 дивіться на "Інтері" містичні, музичні, архітектурні та екологічні пригоди знімальної групи програми та її ведучої Валерії Мікульської. А головне, чим потішить випуск, - це нові ідеї, куди рвонути з сім'єю на вихідні і як це зробити максимально правильно, спираючись на досвід, набиті гулі і тревел-хаки наших телемандрівників.

Маленьке містечко Седнів сьогодні навряд чи можна назвати туристичною Меккою, але подивитися тут є на що, впевнена телеведуча Валерія Мікульська. Наприклад - та сама Свято-Георгіївська церква, яка стала знімальним майданчиком одного з перших фільмів жахів в нашій країні - "Вій" за однойменною повістю Гоголя.

"Так і згадується: "Підніміть мені повіки!" - ділиться враженнями від відвідування храму Валерія Мікульська. - І знаю ж, що все це - авторська вигадка, але фантазія - грає!" Детальніше про те, чим ще підкорив знімальну групу проекту затишний Седнєв на Чернігівщині - цієї суботи у новому випуску програми.

Ще один пункт призначення - сонячна Херсонщина. І - один з найкрасивіших маяків Станіслав-Аджигольський, порятунок і вказівник вірного шляху для кораблів у негоду.

"Багато років тому, коли почали будувати Аджигольську вежу, маяки ще не були просто навігаційними пристроями, кожен з них був унікальний, - розповідає Валерія Мікульська. - Цей спроектував для нас Ейфель, той самий, чиє ім'я носить найромантичніша вежа світу, розташована в Парижі". А ще дорогою до цього маяка знімальна група встигла надихнутися, здивуватися, порелаксувати і зробити кілька практичних висновків, які будуть корисні тим, хто зважиться відвідати цей красивий маяк.

Цього разу Валерія Мікульська особисто перевірятиме, чи правда в нашій країні є таке дивовижне явище, як співочі сади? І чи збереглися їх унікальні здібності сьогодні? Знаходяться сади на Харківщині.

"Місцеві розповідають: колись відомий цукрозаводчик, промисловець і підприємець Павло Харитоненко прогулювався тут зі своєю дочкою Наталією, - каже ведуча програми. - Вона мала чудовий голос. Дівчина надихнулася красою навколишньої природи і заспівала. Її голос зазвучав дуже сильно, з дивовижними вібраціями. Тоді багач Харитоненко і задумав створити тут дивовижний амфітеатр. Такий, який побив би всю Європу. Але це - лише одна з версій".

Також в цьому випуску - приголомшливий природний неподалік Києва - в Ічні Чернігівської області, унікальні старовинні віадуки в Ворохті Івано-Франківської області і багато іншого. А ще - версії походження найбільш незвичайних рукотворних та природних чудес України, старовинні легенди і повір'я, екологічні стежки та найпотаємніші куточки для романтиків.

Усе це - щосуботи о 9:30 на телеканалі "Інтер" у програмі "Україна вражає". Не пропустіть!

27 травня "Україна вражає" на "Інтері" - https://youtu.be/4rfIIqrM6uY