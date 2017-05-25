У студії "Великого боксу" Кличко – про брата, бій і про майбутнє

У суботу, 27 травня, весь вечір на телеканалі "Інтер" буде присвячений світу боксу, його головним подіям і героям.

О 20:30 глядачів чекає прем'єра одного з найсильніших фільмів про боксерському світі – "Лівша" з Джейком Джилленхолом у головній ролі.

А о 22:30 – спеціальна подія ефіру, програма "Великий бокс", гостями якої стануть "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу в версією WBC Віталій Кличко, а також чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик.

Після поразки Володимира в поєдинку з британцем Ентоні Джошуа мільйони шанувальників боксу в усьому світі хвилює одне питання: чи буде український боксер битися далі або на цьому закінчить свою кар'єру? Чи стане останній, програний бій кінцем епохи Кличко? Що думає з цього приводу його старший брат Віталій? Що він радить Володимиру?

У студії "Великого боксу" Віталій Кличко та експерти програми обговорять і розглянуть нюанси минулого поєдинку Кличко – Джошуа: що не вдалося реалізувати спортсмену? Чому не пройшов його коронний удар – лівий хук? Дійсно так сильний Джошуа? Висловлять свої думки про те, чи потрібно Володимиру продовжувати спортивну кар'єру. Свої висновки про бій озвучить і володар трьох чемпіонських поясів, гість програми Олександр Усик. Можливо, в майбутньому нам усім належить побачити поєдинок Усик – Джошуа?

Багато непростих питань, які виникають і у вболівальників, і у експертів, тренерів, і, звісно ж, у самих спортсменів.

Не пропустіть – 27 травня вечір "Великого боксу" на "Інтері"!

"Великий бокс" на "Інтері" 27 травня о 22.30 – https://youtu.be/TjCs6vu6MNM



Прем'єра фільму "Лівша" на "Інтері" 27 травня о 20.30 – https://youtu.be/y_7oVfw8Ib4