Офіційна позиція "Інтер Медіа Груп" щодо ухваленого Верховною Радою закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації"

"Інтер Медіа Груп" завжди виступала проти заборон. Ми також категорично проти цього закону, який практично забороняє використання в телевізійному ефірі України будь-яких мов, окрім української. І питання не в ставленні до мов - української чи російської. Питання в ставленні до прав людини. Цей закон порушує права мільйонів громадян України, для яких російська мова є рідною. А також він порушує права носіїв інших регіональних мов, яких, окрім російської, в Україні 17. Крім того, цей закон вносить розкол у суспільство, нагнітає і без того напружену ситуацію. Поза іншим, цей закон не сприяє розвитку українського телебачення. Навпаки, він завдасть серйозної шкоди. Неможливо в потрібному обсязі створити якісний контент українською мовою або в такому ж обсязі зробити якісний дубляж - отже, погіршиться якість телевізійного продукту українською мовою. Обсяг українського телевізійного ринку не дозволить створити якісний різножанровий україномовний продукт в обсягах, яких вимагає цей закон. Це призведе до падіння телеперегляду українського телебачення: багато глядачів мають можливість альтернативного перегляду каналів, які їх влаштують, через інтернет-платформи й супутник.
Російська мова - одна зі світових мов. Цією мовою мільйонними накладами видана навчальна і художня література, знято безліч якісних фільмів. Не можна позбавляти українців доступу до такого важливого контенту. Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, - скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту.
У Латвії на законодавчому рівні була застосована квота в обсязі 75% телевізійного мовлення на день латиською мовою. Однак Конституційний Суд Латвійської Республіки визнав запровадження мовних квот неконституційним і таким, що суперечить міжнародному законодавству з прав людини і свободі приватного підприємництва. У будь-якій країні світу державна мова вже захищена за фактом її законодавчого визнання і конституційного статусу.
Свою позицію щодо цього закону "Інтер Медіа Груп" вже висловила 16 березня 2017 (http://inter.ua/ru/news/2017/03/16/6240) після ухвалення законопроекту в першому читанні. Позиція "Інтер Медіа Груп" не змінилася.
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