Викрадена повість, замовна квартирна крадіжка і банда контрабандистів - у нових випусках "Речдоку"

На цьому тижні в ефірі "Інтера" - три прем'єрні серії циклу детективних докудрам "Речдок".

У вівторок, 23 травня, о 15:50 в новому випуску "Речдоку" під назвою "Рукопис Сікорського" - історія ідеально спланованої крадіжки з "подвійним дном". У березні 1973 року в Києві з квартири відомого вченого-хіміка і співробітника секретного НДІ Станіслава Капішевського викрадають старовинні книги і колекцію монет. Під підозру потрапляє син вченого, але з'ясовується, що він уже кілька днів у лікарні: напередодні в парку його побили невідомі. Відпрацьовуючи відразу кілька версій і зіставляючи нові факти, слідчий приходить до висновку, що крадіжка цінних раритетів з квартири вченого - чиясь спроба повести слідство хибним шляхом.

"Це історія про хитрий, добре спланований злочин, - розповідає ведучий "Речдоку" Артем Позняк. - І тільки завдяки чуттю і професіоналізму оперативників вдалося запобігти втраті найціннішого документа, про існування якого його законний власник навіть не здогадувався".

У середу, 24 травня, о 15:50 глядачі побачать нову історію детективного циклу - "Золоті відносини". В Одесі на вулиці Гарібальді знайдено труп молодшого експедитора Одеського морського порту Павла Тищенка. Чоловіка вбили біля будинку його коханки Ольги. У діжках з-під вина, які Павло приносив в її будинок, оперативники виявляють злитки золота. У вбивстві підозрюють колишнього чоловіка Ольги. Але поступово розслідування злочину, яке спочатку мало вигляд розправи ревнивого суперника, виводить слідство на масштабну злочинну групу. Рішення головоломки підказує головний речовий доказ - звичайний, на перший погляд, рулон утеплювача.

У четвер, 25 травня, о 15:50 - ще одна прем'єрна серія "Речдоку" - "Пояс Оріона". У березні 1972 на узбіччі Анапського шосе виявлено тіло двадцятип'ятирічної Марини Познякової. Слідчий відразу визначає: дівчина загинула в результаті навмисного наїзду машини. Як з'ясувалося, загибель Марини - вже друга трагедія в родині Познякових. Два роки тому від менінгіту помер її брат - студент Дмитро. Колега Марини розповіла, що напередодні дівчина лаялася з кимось по телефону, звинувачуючи свого співрозмовника в крадіжці. З ким могла розмовляти Марина? У справі практично немає зачіпок. Ключовий доказом стають загадкові позначки, які сама Марина залишила на полях книги - нової фантастичної повісті "Пояс Оріона".

Не пропустіть розслідування заплутаних кримінальних справ в прем'єрних випусках і кращих серіях минулого сезону - з вівторка по п'ятницю на телеканалі "Інтер" о 15:50.

Прем'єра серії "Рукопис Сікорського" - 23 травня о 15:50 https://youtu.be/l_JxlKdhh_w