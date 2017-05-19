"Інтер" готує поетичну виставу "По улице моей..."

10 червня у Малому залі Палацу "Україна" телеканал "Інтер" і Театральна майстерня Миколи Рушковського представлять новий спільний проект - прем'єру поетичної вистави "По улице моей...". Постановка присвячена поетам-шістдесятникам - яскравому, шалено талановитому і пронизливо трагічному поколінню. Вони росли й жили у роки репресій, зуміли зазвучати в епоху хрущовської відлиги, а потім - переживали цькування, гоніння, заборони... Але навіть тоді, перебуваючи "під ковпаком", вони примудрялися бути настільки вільними і настільки справжніми, що їхні твори - не просто відлуння тієї епохи, вони - про нас сьогоднішніх.

На сцені спектакль об'єднає два часові проміжки, два покоління. Ведучі телеканалу "Інтер" Жанна Тихонова та Андрій Доманський будуть перегортати найцікавіші, забуті, а іноді - і спірні сторінки біографій поетів, ділитися думками, сперечатися, міркувати. І на цій же сцені вірші поетів-шістдесятників читатимуть молоді талановиті актори Театральної майстерні народного артиста України Миколи Рушковського: Євген Ковирзанов, Костянтин Темляк, Олександр Сугак, Роман Щербак, Анастасія Андрієнко. У виставі також візьмуть участь співачки Міла Нітіч та Наталка Гордієнко.

"Якби існувала машина часу, я знаю, куди б я повернулася - туди, у період відлиги, у шістдесяті, - каже ведуча телеканалу "Інтер" Жанна Тихонова. - У той час, коли Гагарін своїм польотом надихнув усіх досягати космічних висот у своїй справі. Коли моральність була мірилом. Відчувалася міць і перспектива щасливого майбутнього. Я люблю ці пісні, знаю ці фільми ... Я просто купаюся в цьому всьому, це - моє".

Шістдесяті - час великих відкриттів і космічних проривів. Великих сподівань і очікувань. Вчених та інженерів. Стиляг і фарцовщиків. Це час, голосом якого випало бути поетам. Час, який говорив голосами Белли Ахмадуліної, Євгена Євтушенка, Роберта Рождественського, Андрія Вознесенського, Булата Окуджави, Володимира Висоцького, Олександра Галича, Геннадія Шпалікова...

"У той час за кордоном з'явилися Beatles та Rolling Stones, які збирали стотисячні стадіони, - каже телеведучий Андрій Доманський. - У Радянському Союзі цього не було, така музика була заборонена. І функцію поп-ідолів несли на собі поети-шістдесятники. Вони, як медіуми, пропускали звідкись з космосу через себе шалений драйв і віддавали його аудиторії. На виступах вони створювали паралельну реальність, більш яскраву і об'ємну, ніж та, в якій ми жили. Небожителі, люди не від світу цього, зроблені і справді з якоїсь іншої матерії... "

Режисером-постановником вистави стала чудова українська актриса театру і кіно, педагог університету імені Карпенка-Карого і режисер Софія Письман. Своє режисерське завдання Софія Миколаївна визначає коротко: "щоб все було від душі".

"Це була якась дуже світла епоха, добра, - ділиться Софія Письман. - Напевно, вона була короткою і, може бути, це була ейфорія після страшних воєнних і післявоєнних років. Але ви можете собі сьогодні уявити, щоб величезні зали людей, як тоді, збиралися, щоб послухати вірші? Яка існувала потреба в цій культурі, яка була потреба в цій духовності! Це мене підкорює і вражає. Мені здається, цього дуже не вистачає сьогодні, особливо молоді. І дуже сподіваємося, що зустріч з їхньою поезією в нашому спектаклі глядачів буде надихати і окриляти".

Зараз тривають репетиції, і вже 10 червня о 18:00 в Палаці "Україна" глядачі побачать прем'єру вистави-присвяти великим поетам, яким випала нелегка доля бути совістю і голосом своєї епохи.

Про репетицію вистави у "Ранку з Інтером" - https://www.youtube.com/watch?v=QT3OlszLutI

Придбати квитки можна тут - http://parter.ua/ua/event/theater/malyi_zal_palats_ukraina/po_ulytse_moei.html