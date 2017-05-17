"Україна вражає": українська Амазонія, водоспад молодості і царський маєток в Прилуках

У суботу, 20 травня, о 9:30 телеведуча Валерія Мікульська та команда програми "Україна вражає" запросять глядачів телеканалу "Інтер" у чергову захоплюючу подорож нашою прекрасною країною.
Одне з місць, куди цього разу дісталася знімальна група, було вибрано навмання. Ведуча наосліп тицьнула в карту України пальцем - і мандрівники вирушили у Тростянець, що на Сумщині.
"Виявилося, що це містечко, з населенням трохи більше 20 тисяч чоловік, колись було розкішним центром відпочинку для дворян, - розповідає Валерія Мікульська. - Сьогодні це ніякий не туристичний центр, але ми впевнені, що це несправедливо. Своїми відкриттями поділимося вже в цьому суботньому випуску".
Наступна зупинка - Манявський водоспад у Карпатах, один з найвищих і найкрасивіших в Україні. Місцеві жителі стверджують, що той, хто в ньому скупається, - помолодшає на кілька років. Втім, як запевняє команда "Україна вражає", тут немає нічого містичного. Краса природи, шум води, чисте повітря, відсутність цивілізації здатні реанімувати і зарядити бадьорістю кого завгодно. Водоспад - справжні чудотворні ліки від апатії й втоми. Сюди можна і потрібно приїжджати, щоб відпочити від суєти і швидко відновити сили.
Ще одне місце для любителів здорового відпочинку в екологічно чистих місцях знімальна група проекту знайшла на Волині. За запевненнями команди, тут знаходиться справжнісінька Амазонія - рай для тих, хто мріє про пригоди і подорожі по воді. Виявляється, національний природний парк "Прип'ять-Стохід" частенько порівнюють з болотистою американською Амазонкою.
"У заростях парку ми знайшли плантації білих лілій, ірисів, гнізда лебедів, хатки бобрів!" - ділиться ведуча програми Валерія Мікульська.
Також в цьому випуску - поїздка на півострів-заповідник "Білобережжя Святослава" і візит у копію Маріїнського палацу в Прилуках.
"Царський маєток в маленьких Прилуках? Коли я почула про це вперше, чесно кажучи, подумала, що гіди вигадують, - розповідає Валерія Мікульська. - Тим більше, ну як таку розкіш могла дозволити собі сім'я доктора? Нехай навіть шанованого і затребуваного! Але Україна вкотре змогла нас здивувати".
Все про те, як дістатися, де зупинитися, що подивитися, на який період запланувати поїздку - в новому випуску програми "Україна вражає" цієї суботи, 20 травня, о 9:30 на "Інтері".
20 травня "Україна вражає" на "Інтері" - https://youtu.be/GQc4IPRNc24
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