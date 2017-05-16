Загибель естонського наїзника і банда фальшивих міліціонерів - в ефірі нові серії "Речдоку"

На цьому тижні в ефірі "Інтера" - дві прем'єрні серії циклу детективних докудрам "Речдок", а також найкращі випуски минулого сезону.

У вівторок, 16 травня, о 15:50 - нова серія проекту під назвою "Липова мурка". Цей злочин стався у березні 1944 року в Москві. Під час перевірки документів біля Білоруського вокзалу були застрелені чергові міліціонери Гаврилов і Тарасевич. Один із злочинців був убитий. Другому, незважаючи на важке поранення, вдалося втекти. У піджаку убитого знайшли підроблене посвідчення співробітника УГРО. Оперативники встановили, що мають справу з так званими "розгонщиками" - грабіжниками, які під виглядом працівників міліції "конфіскують" у своїх жертв цінності та гроші. Слідство виходить на робітницю приміського ломбарду, яка згадує, що у супутниці злочинця, якому вдалося втекти, був при собі дуже незвичайний ключ.

"Здавалося б, малообіцяюча, випадкова деталь - ключ, - розповідає ведучий програми "Речдок" Артем Позняк. - Але саме цей незвичайний ключ, вигнутий на 90 градусів, і дав головний поштовх до розкриття злочину, направивши оперативників в потрібному напрямку".

У середу, 17 травня, о 15:50 в прем'єрному випуску програми "Речдок" - "Удар підковою" - історія вбивства, яке сталося у 1978 році під час щорічних Всесоюзних кінних змагань в Краснодарі. Рано вранці сторож знайшов тіло наїзника з Естонії Уно Каска. Перша версія трагедії: стався нещасний випадок, тварина вдарило спортсмена копитом. Для з'ясування всіх обставин на місце прибуває опергрупа на чолі з майором Валентином Угрюмовим. Уно Каска загинув в стійлі коня українського наїзника Сергія Васильєва, з яким у нього був давній конфлікт.

"Спостерігаючи за розслідуванням цього вбивства, глядач поринає в світ кінного спорту. Конкур - один з небагатьох видів, де чоловіки і жінки змагаються один з одним, - розповідає шеф-редактор "Речдоку" Олег Гершкович. - Розплутуючи разом з оперативником злочин на стайні, глядач стежить за таємними інтригами в світі спорту, підпільною торгівлею, та й просто - за людськими відносинами".

Чи справді вбивця - Васильєв? Або Уно став жертвою свого ж подільника? Версії змінюються одна за одною. Несподіваний речовий доказ - упаковка від жіночої білизни - виводить оперативників на слід убивці. Не пропустіть розслідування заплутаних кримінальних справ в прем'єрних випусках і найкращих серіях минулого сезону - з вівторка по п'ятницю на телеканалі "Інтер" о 15:50.

Прем'єра серії "Липова мурка" 16 травня, о 15.50 https://youtu.be/a-J2Cjyy2LY