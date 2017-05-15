"Речдок": справа номер 100!

Детективний цикл "Речдок" – найуспішніша прем'єрна лінійка цього телесезону – святкує свій перший великий ювілей. Вчора в Києві завершилися зйомки сотої серії оригінального проекту телеканалу "Інтер".

З часу прем'єри "Речдоку" минуло сім місяців, що для телебачення – серйозний випробувальний термін. І програма продовжує йти з вражаючими результатами і залишається найуспішнішою прем'єрною лінійкою сезону.

За цей час в ефір вийшло 87 оригінальних випусків програми, які подивилися понад 25 мільйонів людей! Команді вдалося не тільки створити якісний документальний продукт, але й постійно розширювати його багатомільйонну аудиторію.

"За сім місяців роботи у нас сформувалася гарна, міцна авторська і продюсерська група, – розповідає шеф-редактор проекту Олег Гершкович. – Всі історії – дуже різнопланові, і до кожної наші п'ять знімальних груп підбирають свою стилістику в рамках формату. Але головний підсумок двох сезонів – ми точно знаємо, що "Речдок" завоював власного глядача і стабільно утримує його інтерес. Ми постійно стежимо за дискусіями в Інтернеті з приводу наших серій, і для нас це найкращий доказ інтересу людей".

Ювілейною, сотою історією "Речдоку" стала одна з раніше засекречених справ – розслідування вбивства працівниці заводу "Агат", яке виводить слідство на схему розкрадання дорогоцінних металів в масштабах СРСР. Як розповіли творці проекту, цей процес та інші, подібні йому, призвели до посилення в СРСР правил утилізації дорогоцінних металів на виробництвах.

Події відбуваються в 1980 році в Чернігівській області на території режимного підприємства. Під час суботника працівники виявляють тіло задушеної Жанни Носкової – заввідділом технічного контролю. У міру виявлення нових доказів та речдоків розкриваються інші сторони життя Жанни, коло підозрюваних розширюється з кожною новою зачіпкою. Глядачеві належить разом зі слідчим крок за кроком розкривати заплутану справу, яка за кілька днів поповнилася ще двома вбивствами і підпалом.

Основні зйомки серії проходили на території Київського інституту автоматики. Одна з перших сцен – суботник – знімалася у внутрішньому дворі установи. Художники і режисер Іван Рутковський максимально точно відтворили картину і дух традиційного для 80-х заходу: співробітники всіх відділів підприємства упорядковують територію свого передового заводу. І раптом атмосфера дружньої роботи і передчуття заслуженого застілля в одну мить змінюється загальним жахом: знайдений труп колеги...

"Сто різних розслідувань – і кожен раз дивуюся професіоналізму і чуттю "старих" оперів! – ділиться враженнями ведучий "Речдоку" Артем Позняк. – Тут у руках у слідчого були залізобетонні докази на користь версії вбивства на грунті ревнощів. Здавалося б, все ясно: ось – мотив, ось – вбивця. Але – ні! І за маленьким слідом на нозі жертви і на її старому чоботі слідчий виходить на організовану схему розкрадання".

Всі перипетії розслідування цієї складної справи глядачі дізнаються вже восени, у третьому сезоні програми "Речдок".

"Речдок" в цифрах