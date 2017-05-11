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"Речдок" - знову лідер

"Речдок" - знову лідер

11 травня 2017 | 15:30

У середу, 10 травня, з високими показниками пройшов цикл детективних докудрам "Речдок" власного виробництва телеканалу "Інтер". Прем'єрна серія "В одній зв'язці", що стартувала 15:50, зібрала частку 17,3% серед масової всеукраїнської аудиторії 18+ і стала беззаперечним лідером свого слота.

Злочин, про розслідування якого йде мова у цьому випуску "Речдоку", виявився складним і заплутаним. Якби не увага слідчого до деталей, то пов'язати смерть звичайного електрика з серією квартирних крадіжок було б неможливо.

"Історія – життєва, як і всі історії, про які ми говоримо у "Речдок", – говорить шеф-редактор програми Олег Гершкович. – Вона про те, як спортивна дружба переросла спочатку в кримінальну співпрацю, а потім – в ненависть і помсту. Ймовірно, глядачеві цікаво було спостерігати, як розкручується справа і при цьому стають зрозумілі особливості взаємин між людьми. Ми занурили глядача у світ спортсменів-альпіністів, які свою майстерність поставили на службу злочинів".

ТОП-5 каналів 10.05.2017 р. у слоті програми "речовий доказ" (15:50:07-16:45:16), (частка 18+, Україна)


 

В цілому за результатами дня 10 травня "Інтер" став лідером серед українських телеканалів з часткою 12,7% за аудиторією 18+ (Україна).

Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 10.05.2017 р. (дані Overnight). Дані надані за показником shr%. Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК

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