13 травня на "Інтері" – ювілей "Динамо" і день пам'яті Валерія Лобановського

13 травня 2017 року виповнюється рівно 15 років з дня смерті легендарного футбольного тренера Валерія Лобановського. І в цей самий день свій 90-річний ювілей відзначає футбольний клуб "Динамо-Київ". Цієї суботи телеканал "Інтер" присвятить ефір річниці створення улюбленої футбольної команди і пам'яті її великого наставника. До Лобановського світ не бачив такого футболу! До нього Європа не знала такої команди!

Журналісти порівнювали Лобановського з Мольєром: як великий драматург закінчив свій шлях на театральних підмостках, так і великий тренер – на футбольній арені. Він жив лише футболом. І помер у день народження улюбленої команди, в день заснування клубу, який він зробив великим. Пішов з життя, залишаючись до останнього на тренерській лаві: "швидка" відвезла його зі стадіону, коли "Динамо" закінчувало свій черговий матч черговою перемогою.

13 травня о 18:00 на телеканалі "Інтер" відбудеться телевізійна прем'єра документального проекту "Лобановський назавжди". Це картина про легендарного тренера київського "Динамо" Валерія Васильовича Лобановського, який вперше в історії радянського спорту вивів клуб у гранди європейського футболу. Життя Лобановського – великі перемоги і жорстокі поразки, постійна боротьба за свої футбольні принципи. Основу фільму склали вітчизняні та зарубіжні архівні кіноматеріали, а також спогади про метра його сучасників – гравців, тренерів, журналістів та вболівальників. Творці фільму зібрали свідчення тих, хто знав Лобановського, вчився у нього, грав у його команді або проти неї. Своїми оцінками, емоціями, роздумами про великого тренера діляться Мішель Платіні, Карло Анчелотті, Олег Блохін, Андрій Шевченко, Жак Ферран і багато інших.

Протягом багатьох років клуб "Динамо-Київ" є гордістю нашої країни. Ми вболіваємо за динамівців всі 90 років великої історії. Свого часу "Динамо" стало найуспішнішою футбольною командою Радянського Союзу. Двічі в своїй історії київський клуб підкорював вершини європейського футболу. У 1975 році "Динамо" стало першою радянською командою, яка виграла Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА.

До 90-річчя улюбленої команди "Динамо-Київ" о 20:30 "Інтер" покаже концерт "Команда, без якої нам не жити", присвячений річниці завоювання динамівцями Кубка кубків і Суперкубка УЄФА. У грандіозному музичному святі на НСК "Олімпійський" взяли участь популярні українські виконавці Ірина Білик, Потап і Настя, Злата Огневич, Ольга Полякова, Міла Нітіч, "Авіатор", "Неангели", "Океан Ельзи" та інші зірки. Ведучі – Анастасія Даугуле і Андрій Доманський. Знаковою подією концерту стало вшанування футболістів і тренерів золотої команди "Динамо" зразка 1975 року. Звісно ж, у цей вечір будуть згадувати і тих динамівців, яких вже з нами немає, – насамперед, легендарного тренера Валерія Лобановського, з ім'ям якого пов'язані найгучніші перемоги київського "Динамо".

О 23:30 в ефір вийде документальний проект власного виробництва каналу "Кращий футболіст Європи", автором і режисером якого виступив Сергій Долбілов. Вперше в одному проекті "Інтер" об'єднав трьох українських володарів "Золотого м'яча". Цей трофей присуджується щороку, їм відзначають кращого футболіста Європи. У 1975 році "Золотий м'яч" отримав Олег Блохін, в 1986-му – Ігор Бєланов, в 2004-му – Андрій Шевченко. Блохін, Бєланов та Шевченко поділяться своїми історіями отримання найпрестижнішого індивідуального трофей у світовому футболі. А також – враженнями про те, як змінилося їхнє життя після отримання титулу "Кращий футболіст Європи".

А о 0:25 "Інтер" покаже спортивний фільм "Така вона, гра". Цю картину режисери Микола Малецький та Володимир Попков зняли в 1977 році до дня народження Валерія Лобановського. Сам Валерій Васильович став прототипом одного з головних героїв. В основі фільму – конфлікт між тренером футбольної команди і кращими гравцями.

"Динамівський" день на "Інтері" – 13 травня з 18:00 https://youtu.be/e8cXGR8vRiQ