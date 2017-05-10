9 травня "Інтер" переміг

9 травня "Інтер" став абсолютним лідером телевізійного ефіру в Україні. Глядацька аудиторія телеканалу склала 15,8 млн чоловік! Всі продукти власного виробництва, підготовлені творчою командою телеканалу спеціально до святкової дати, показали високі цифри телеперегляду і стали лідерами у своїх слотах.

Марафон "Наша Перемога", який йшов у прямому ефірі більш 6 годин, зібрав частку 12,7% серед масової всеукраїнської аудиторії 18+ і став лідером слоту.

З величезним успіхом пройшов великий святковий концерт "Перемога. Одна на всіх". За масовою всеукраїнською аудиторією 18+ він став найбільш рейтинговою подією з початку 2017 року. Концерт зібрав біля екранів 25% телеглядачів у віці 18 років і старше. Частка за аудиторією 18-54 у великих містах склала 14,8%. За обома аудиторіями концерт, знятий телеканалом "Інтер" до святкування Дня Перемоги, став беззаперечним лідером свого слота. В Україні його дивилися 9,3 млн людей.

ТОП-5 каналів 9 травня 2016 року в слоті концерту "Перемога. Одна на всіх" (20:29:51-22:40:42)

(частка 18+, Україна / 18-54, 50+, відсортовано за 18+, Україна)

Після концерту святковий ефір "Інтера" продовжила прем'єра документального фільму "Люди Перемоги. Будемо жити!" з часткою 14,2% серед глядачів 18+ в Україні. Продукт також став лідером слоту.

Крім продуктів власного виробництва на каналі були показані улюблені багатьма поколіннями фільми – "Доля людини" (частка 15,7% / 9,8%) і "У бій ідуть одні "старі" (15,3% / 13,4%), а також воєнніі кіносеріали "Операція "Тайфун". Завдання особливої важливості" (16,5%/ 14,7%) і "Сильніше за вогонь" (16,8% / 12,0%).

Вцілому за підсумками дня 9 травня телеканал "Інтер" став абсолютним лідером телевізійного ефіру: його частка склала 16,53% серед масової всеукраїнської аудиторії 18+ та 11,84% серед глядачів 18-54 у великих містах.

Всього 9 травня "Інтер" подивилися 15,8 млн чоловік.

Дані дослідження ТВ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 4+ (Україна), 18+ (Україна) та 18-54 (50тис.+). Дані розраховані для доби і слота події за 9.05.2017, дані Overnight. Дані надані за показниками rat%, shr% і cov# (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК