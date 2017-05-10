9 травня "Інтер" переміг

9 травня "Інтер" став абсолютним лідером телевізійного ефіру в Україні. Глядацька аудиторія телеканалу склала 15,8 млн чоловік! Всі продукти власного виробництва, підготовлені творчою командою телеканалу спеціально до святкової дати, показали високі цифри телеперегляду і стали лідерами у своїх слотах.
Марафон "Наша Перемога", який йшов у прямому ефірі більш 6 годин, зібрав частку 12,7% серед масової всеукраїнської аудиторії 18+ і став лідером слоту.
З величезним успіхом пройшов великий святковий концерт "Перемога. Одна на всіх". За масовою всеукраїнською аудиторією 18+ він став найбільш рейтинговою подією з початку 2017 року. Концерт зібрав біля екранів 25% телеглядачів у віці 18 років і старше. Частка за аудиторією 18-54 у великих містах склала 14,8%. За обома аудиторіями концерт, знятий телеканалом "Інтер" до святкування Дня Перемоги, став беззаперечним лідером свого слота. В Україні його дивилися 9,3 млн людей.
Після концерту святковий ефір "Інтера" продовжила прем'єра документального фільму "Люди Перемоги. Будемо жити!" з часткою 14,2% серед глядачів 18+ в Україні. Продукт також став лідером слоту.
Крім продуктів власного виробництва на каналі були показані улюблені багатьма поколіннями фільми – "Доля людини" (частка 15,7% / 9,8%) і "У бій ідуть одні "старі" (15,3% / 13,4%), а також воєнніі кіносеріали "Операція "Тайфун". Завдання особливої важливості" (16,5%/ 14,7%) і "Сильніше за вогонь" (16,8% / 12,0%).
Вцілому за підсумками дня 9 травня телеканал "Інтер" став абсолютним лідером телевізійного ефіру: його частка склала 16,53% серед масової всеукраїнської аудиторії 18+ та 11,84% серед глядачів 18-54 у великих містах.
Всього 9 травня "Інтер" подивилися 15,8 млн чоловік.
Дані дослідження ТВ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 4+ (Україна), 18+ (Україна) та 18-54 (50тис.+). Дані розраховані для доби і слота події за 9.05.2017, дані Overnight. Дані надані за показниками rat%, shr% і cov# (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК
|18:00
|Стосується кожного. Синдром зозулі
|19:00
|Стосується кожного. Список недовіри
|20:00
|Подробиці
|20:30
|Серіал "Спокуса" Закл.
|23:20
|Серіал "Я повернуся" Закл.
|02:10
|Подробиці
|02:40
|Фільм "У бій ідуть самі "старі""
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