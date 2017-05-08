Спецпрограмування на телеканалі "Інтер" до Дня Перемоги

9 Травня, до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, в рамках спецпрограмування на телеканалі "Інтер" з 7.00 до 13.00 в ефірі буде телемарафон "Наша Перемога". В рамках шестигодинного марафону відбудуться включення з Одеси, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу. Глядачі дізнаються про унікальні історії маршалів Перемоги, побачать перекличку міст-героїв, ексклюзивні сюжети та спеціальні репортажі з європейських столиць, звільнених Радянською армією. У цей святковий день до студії програми завітають відомі артисти та телеведучі, а також герої книги "Люди Перемоги. Будемо жити!", випущеної телеканалом "Інтер" напередодні 9 Травня. Також буде показаний ексклюзивний матеріал про те, як напередодні Дня Перемоги у італійському містечку Кастель-Сан-Лоренцо "Інтер" встановив пам’ятник Мокрині та Луїджі – такий самий, як стоїть в Києві поблизу Моста закоханих.

Ввечері – о 20.30 – великий святковий концерт "Перемога. Одна на всіх". Улюблені військові пісні ветеранів та нові пісні, присвячені подіям Великої Вітчизняної, виконають Ірина Білик, Наталя Могилевська, Олег Винник, Таїсія Повалій, Віктор Павлик, Злата Огневич, Віталій Козловський, Наталя Бучинська, El Кравчук, Міла Нітич, Сергій Гладир, Ольга Цибульська, Влад Ситник, Наташа Гордієнко, Світлана Тарабарова, Іван Березовський, Tayanna, Gadar, групи "Брати Карамазови", "Авіатор", Freedom-jazz, Kadnay, "Анна-Марія". А ведучі Анастасія Даугулє та Андрій Доманський розкажуть реальні історії людей, які перемогли у Великій Вітчизняній війні.

В рамках марафону також відбудеться повна трансляція акції "Ніхто не забутий. Ніщо не забуто" з Києва, яка розпочнеться о 10.00. Глядачі побачать, як люди підуть маршем пам’яті з фотографіями рідних-фронтовиків, які воювали у Великій Вітчизняній війні.

Телеканал "Інтер" не заперечує проти використання відео трансляції в некомерційних цілях.

Параметри супутників:

Astra 4A @ 5.0E, Transponder 4.302 EUH/EUV, Channel CH4.5/1, Bandwidth 4.50 MHz, U/L Freq / pol 14,013.250 / H, D/L Freq / pol 12,513.250 / V

Astra 4A @ 5.0E, Transponder 4.302 EUH/EUV, Channel CH4.5/2, Bandwidth 4.50 MHz, U/L Freq / pol 14,017.750 / H, D/L Freq / pol 12,517.750 / V