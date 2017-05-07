Люди Перемоги в Парку Перемоги через рік

Рівно рік тому, 7 травня 2016 року, в київському Парку "Перемога" ініціативною групою киян за підтримки телеканалу «Інтер» був встановлений перший в Україні пам'ятник ветеранам Великої Вітчизняної війни - "Люди Перемоги".



Образ героїв скульптурної композиції "Люди Перемоги" - збірний. А прототипами стали герої однойменної книги-фотоальбому: льотчик, Герой Радянського Союзу Іван Іванович Селіфонов і стрілець-радист Ганна Федорівна Коломейцева. Іван Іванович і Ганна Федорівна планують в цьому році, 9 травня, прийти до пам'ятника, згадати бойових товаришів, вшанувати пам'ять загиблих і покласти квіти.



Скульптор Олександр Моргацький вже не перший рік співпрацює з телеканалом, за підтримки «Інтера» він створив три композиції. У травні 2013 року в Маріїнському парку було встановлено пам'ятник "Вічне кохання", присвячений українці Мокрині Юрзук і італійцеві Луїджі Педутто. Вони познайомилися в роки війни в австрійському концтаборі, але зустрілися лише 60 років потому в студії програми "Жди меня". У 2016 році Олександр створив скульптурну композицію «Люди Перемоги». А зовсім нещодавно телеканал виконав дану Луїджі обіцянку і встановив копію пам'ятника «Вічне кохання» в італійському містечку Кастель-Сан-Лоренцо, на його батьківщині.



9 травня в прямому ефірі телеканалу "Інтер", під час традиційного марафону "Наша Перемога", який розпочнеться о 7:00, можна буде побачити пряме включення з покладання квітів до пам'ятника Люди Перемоги, повну трансляцію акції «Ніхто не забутий. Ніщо не забуте», яка розпочнеться о 10 ранку, і сюжет про відкриття пам'ятника в Італії. Увечері, о 20.30 буде великий святковий концерт «Перемога. Одна на всіх», а після нього документальний фільм власного виробництва «Люди Перемоги. Будемо жити!», знятий телеканалом по історіям вже другої книги-фотоальбому, випущеної в переддень 9 травня.