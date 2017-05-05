"Інтер" надав Держкіно документи, які підтверджують, що серіал "Танкіст" зроблено в Білорусі і його трансляція не порушує законів України

Телеканал "Інтер" надав Державному агентству України з питань кіно вичерпний пакет документів, які підтверджують, що запланований до показу серіал "Танкіст" був вироблений фізичними та юридичними особами Республіки Білорусь, і його демонстрація не порушує законодавства України.

Телеканал "Інтер" вважає неправомірним рішення Держагентства України з питань кіно про відмову в держреєстрації серіалу "Танкіст", оскільки воно було ухвалене на підставі інформації, що не стосується цього телевізійного фільму. Телеканал "Інтер" впевнений, що Держагентство України з питань кіно має взяти до уваги додатково надані документи, переглянути своє рішення і провести держреєстрацію серіалу "Танкіст" білоруського виробництва.

На даному етапі йде оскарження рішення Держагентства України з питань кіно. Телеканал "Інтер" готовий вести діалог для врегулювання ситуації в досудовому порядку, в іншому випадку телеканал "Інтер" буде відстоювати свою правоту в судовому порядку.

У наданому Міністерством культури Республіки Білорусь державному реєстраційному посвідченні №01-3031 від 20 жовтня 2016 року (додається) зазначено, що серіал "Танкіст" був виготовлений у Республіці Білорусь у 2016 році компанією ЗАТ "Телевізійний продюсерський центр", якій належать виключні права на серіал на термін дії авторського права на території Республіки Білорусь. 175-хвилинний серіал дозволений до перегляду дітям до 14 років у присутності батьків.

Зйомки серіалу "Танкіст" проводилися на території Республіки Білорусь, 100% знімальної групи - громадяни Білорусі. Автори сценарію - Гліб Шпрігов (громадянин Республіки Білорусь) і Ігор Костюченко (громадянин Республіки Білорусь). Режисер-постановник - Олександр Єфремов (громадянин Республіки Білорусь, Народний діяч мистецтв Республіки Білорусь). Композитор - Володимир Сивицький (громадянин Республіки Білорусь). Головний військовий консультант - генерал-лейтенант Микола Чергінець (голова Спілки письменників Республіки Білорусь).

Основні об'єкти зйомок: Мінський будинок профспілок, Мінський будинок офіцерів, парк ім. Янки Купали, завод ім. Орджонікідзе, будинок-музей Ванькович (Мінськ), полігон "Білі Лужі" (Борисов, Мінська область).

Головні ролі виконали Вероніка Пляшкевич, Анатолій Кот, Валерія Арланова та інші відомі білоруські актори.