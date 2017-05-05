В Італії встановили пам'ятник Луїджі і Мокрине – так cамий, як у київському Маріїнському парку

30 квітня в невеликому італійському містечку-комуні Кастель-Сан-Лоренцо відбулося відкриття пам'ятника, присвяченого героям програми "Жди меня" італійця Луїджі і українці Мокрині. Це – копія монументу "Вічна любов", встановленого у київському Маріїнському парку телеканалом "Інтер" у 2013 році. Автори пам'ятника – українські скульптори Олександр Моргацький і Григорій Костюков. Тепер ця скульптурна композиція буде стояти і в рідному містечку Луїджі Педутто.

Дивовижна історія цієї любові стала відома всій країні завдяки програмі "Жди меня". Луїджі і Мокрина зустрілися під час війни, в 1943 році, в австрійському таборі для військовополонених. Він – італійський солдат, вона – українка, вивезена на примусові роботи. Два роки вони провели разом, а потім розлучилися на довгі 60 років. У 2004 році Луїджі завдяки зверненню до програми "Жди меня" знайшов свою Мокрину. З того часу вони зустрічалися кожен рік: Мокрина відвідувала Луїджі в Італії, а він приїжджав до неї в Україну... Для мільйонів людей ця історія стала прикладом істинного почуття, здатного подолати будь-які перешкоди: війну, час, відстань. А творча команда "Інтера" настільки перейнялася історією цієї любові, що вирішила увічнити її. Так у київському Маріїнському парку поруч з Мостом закоханих з'явилася нова визначна пам'ятка столиці – двоє літніх людей, які пронесли свої почуття через все життя і зустрілися через більш ніж півстоліття і стали для багатьох символом Вічного кохання.

"Коли ми в перший раз спілкувалися з Луїджі на відкритті пам'ятника "Вічна любов" у Києві, з'явилася думка – правильно було б, якби подібний пам'ятник стояв і на його батьківщині, – згадує головний редактор телеканалу "Інтер" Антон Нікітін. – Луїджі тоді процитував свого вчителя, який говорив йому, дев'ятирічному хлопчикові, що за всі випробування в житті людині обов'язково буде віддяка. Коли ми відкривали пам'ятник, італієць сказав, що ось зараз настав саме цей момент! І нам захотілося, щоб такий же пам'ятник був і на його батьківщині. Адже є тією людиною, завдяки якій величезна кількість людей стали ближче один до одного. Ні Луїджі, ні Мокрини вже немає з нами, але в їх історії не поставлено крапку. І радісно, що ми зробили таку добру справу для людини та його міста".

Луїджі Педутто був присутній на відкритті українського пам'ятника, але до появи монумента на своїй батьківщині не дожив – його не стало ц 2013 році. Мокрина Юрзук померла в 2015 році. Їх любов, їх приклад, їхня історія тепер будуть багато років нагадувати про цінності в цьому світі, які непідвладні часу і забуттю…

30 квітня 2017 року, в день відкриття пам'ятника на батьківщині Педутто, на головну площу Кастель-Сан-Лоренцо вийшла майже половина містечка – більше тисячі людей. Вшанувати пам'ять Луїджі прийшли його син – Жантомассо Педутто – з дружиною, колишні колеги (представники фінансової поліції, в якій він пропрацював кілька десятиліть), знайомі, друзі, міська адміністрація і журналісти. З Києва на свято приїхала команда телеканалу "Інтер" та один з авторів пам'ятника, скульптор Олександр Моргацький.

"Емоції переповнюють, – поділилася після церемонії відкриття пам'ятника Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. – Чесно кажучи, не очікувала такої реакції людей. Не уявляла, як поставляться до нашої ініціативи жителі цього маленького містечка, наскільки для них це важливо, чи однакові наші почуття? Але побачене перевершило всі мої очікування. Все місто вийшло на вулиці. Ми побачили усвідомлене, щире ставлення людей. Вони фотографувалися біля пам'ятника, хто знав Луїджі – згадували його... Це дуже зворушливо. Я думаю, що всі разом ми зробили добру справу".

Українську делегацію зустрічали практично по-нашому: хлібом і... оливковою гілкою – італійським символом миролюбності. Після урочистого відкриття пам'ятника жителі міста побачили створений "Інтером" фільм – про любов Луїджі і Мокрини і про пам'ятник закоханим у Києві. Самі ж італійці вважають, що в роботі українських скульпторів втілена не тільки любов, але і глобальна ідея, важлива для всіх народів світу в наш неспокійний час.

"Цей пам'ятник – як обійми двох постраждалих у війні народів, – говорить мер Кастель-Сан-Лоренцо, Джузеппе Скорца. – Він нагадує про значення солідарності між людьми і народами. Це важливе послання для всіх нас сьогодні, в той час, коли у світі відбувається стільки криз. Моє місто вдячний телеканалу "Інтер" і українському народу за цей подарунок, за можливість вшанувати пам'ять Луїджі".

"Ця історія не може бути закінченою, оскільки вона стала символом, – підсумовує Ганна Безлюдна. – На жаль, немає вже з нами ні Мокрины, ні Луїджі... Але є цей пам'ятник, який символізує, що людські стосунки – вищі за кордони, вони поза часом. Національність не має значення. Час не має значення. Вік не має значення. Якщо це – справжнє почуття, якщо це – щирі стосунки, то вони сильніші за час. Тому, я думаю, ця історія для всіх нас вже не закінчиться".

Згадати історію Луїджі і Мокрины, а також побачити пам'ятник у Кастель-Сен-Лоренцо можна буде в понеділок, 8 травня, у програмі "Жди меня. Украина", а також у вівторок, 9 травня, у великому святковому марафоні "Наша Перемога", який стартує на телеканалі "Інтер" о 7.00.