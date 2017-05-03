Бій Кличка на "Інтері" став найрейтингівошою спортивною подією року. Що буде далі?

В ночь с 29 на 30 апреля весь мир следил за грандиозным спортивным событием – боксерским поединком между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. На "Интере" прямую трансляцию боя посмотрели около 4,4 млн телезрителей.

Это был действительно потрясающий, мощный поединок. По словам Владимира Кличко, он рассчитывал на победу, но соперник оказался сильнее. В 11 раунде Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом. "Победил лучший, – сказал украинский боксер сразу после боя. – Это было выдающееся событие для бокса. Сражались два джентльмена. Я говорю "джентльмена", потому что бокс появился в Англии. Я рассчитывал победить. Очень жаль, что у меня не получилось. Джошуа был лучше меня. Слова уважения Энтони. Спасибо всем болельщикам!"

Руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Сергей Долбилов поддерживал украинского боксера на лондонском стадионе "Уэмбли", где проходил поединок: "Это был великий бой, который останется в памяти болельщиков и в истории мирового бокса навсегда. В ринге было все, за что любят бокс. Потрясающая, доводящая до эмоционального экстаза, драма. Поединок двух равных по силе, потрясающих боксеров. И слова после боя, которые заставили плакать огромное количество людей. Слова, еще раз подтверждающие высказывание, что бокс – это спорт джентльменов. Да, Владимир проиграл. Но он и победил в этом поединке. Теперь можно смело сказать, что у каждого из братьев Кличко есть по одному великому поражению. Поражению, за которое их любят и ими гордятся. У Виталия – это бой с Ленноксом Льюисом, у Владимира – поединок против Энтони Джошуа".

Главный вопрос, который волнует миллионы поклонников бокса во всем мире: будет ли Владимир Кличко боксировать дальше или на этом закончит свою карьеру? На пресс-конференции Владимир не спешил делать громких заявлений относительно своей карьеры: "Что дальше? Я сейчас не собираюсь делать каких-либо заявлений относительно планов на будущее. Это слишком рано. Несмотря на мое поражение, я чувствую себя хорошо. Я возьму время на раздумья и сообщу о своем решении чуть позже. В контракте есть пункт о реванше, и я могу им воспользоваться в течение определенного времени. Но сейчас не буду принимать поспешных решений".

Трансляция боя Кличко – Джошуа, за которой зрители телеканала "Интер" наблюдали в прямом эфире, стала самым рейтинговым спортивным событием года на украинском телевидении и безоговорочным лидером своего слота по обеим целевым аудиториям. Доля трансляции составила 43,9% по массовой аудитории 18+ (Украина) и 37% среди зрителей 18-54 в крупных городах. Во второй половине боя доля среди зрителей 18+ (Украина) превышала 50%.

ТОП-5 каналов 29.04.2017 г. в слоте боя В.Кличко - Э.Джошуа (23:42:42-24:54:13)

(доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)

По результатам дня "Интер" стал лидером среди украинских телеканалов по обеим аудиториям с долей 13,6%/10,9%.



Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 4+ (Украина), 18+ (Украина), 18-54 (50тыс.+). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 29.04.2017. Данные предоставлены по показателям shr%, rat% и rch# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



