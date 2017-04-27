Гірський трамвай, щасливе місто і резиденція ордену Босих кармелітів у новому випуску "Україна вражає"

Цієї суботи, 29 квітня, о 9:30 в ефірі телеканалу "Інтер" – нові маршрути від телегіда "Україна вражає". Ведучу програми Валерію Микульську часто запитують, чи не боїться вона, що цікаві місця в нашій країні раптом закінчаться – і не буде про що розповідати? На це вона впевнено відповідає: навіть у найбільш, здавалося б, знаних туристами та описаних путівниками місцевостях команда проекту завжди знаходить щось нове, робить відкриття і руйнує стереотипи. А ще дивується і вражає глядачів програми.

Наприклад, у Карпатах, здавалося б, допитливий турист вже знає все. Але кожна поїздка в ці прекрасні гори для команди програми – відкриття. Цього разу знімальна група спробувала проїхатися в гори... на трамваї!

"Чесно кажучи, я ще ніколи так не хотіла поїздити в трамваї! – ділиться враженнями Валерія Микульська. – Навряд чи десь в Україні є більш привабливий маршрут. Адже цей трамвай везе вас прямо в гори! Якби не побачила на власні очі – не повірила б!"

За словами телеведучої, одна з найяскравіших зупинок трамвайчика – Мизунский живий міст. Чому живий? Дізнаєтеся вже цієї суботи. Взяти в оренду замок, зробити в ньому ремонт і запрошувати гостей. Мрія? А ось для героя одного з сюжетів "Україна вражає" – реальність. Команда програми в старовинному карпатському містечку Чинадієво вирушить до замку Сент-Міклош, в гості до сучасного феодала.

Ну а для тих, хто любить історію і не проти зануритися в енергетику щастя і радості, – подорож у щасливе місто Ольвію. "Уявіть: шосте століття до нашої ери... – розповідає Валерія. – Туніки, сандалі, пришвартовані кораблі, глечики з вином... Життя тут вирувало, туди-сюди снували натовпи людей. Це сьогодні тут гуляють тільки туристи і вітер. А пейзажі і правда викликають відчуття якоїсь дитячої радості, якогось безмежного і нічим не затьмареного щастя".

А ще глядачі програми відкриють для себе невідомий для більшості туристів Бердичів з підземним ринком контрабанди та монастирем Босих кармелітів. І обов'язково дізнаються про правила життя ченців цього діє і сьогодні католицького ордена. Також команда проекту покаже архітектурне диво, розташоване в селі Верхівка, – маєток вовняних магнатів, поміщиків Собанських.

Не пропустіть нові враження та ідеї для відпочинку – у суботу о 9:30 в програмі "Україна вражає" на "Інтері".



29 квітня "Україна вражає" на "Інтері" – youtu.be/2emT786aBWA