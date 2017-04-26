"Інтер" покаже найважливіший поєдинок у спортивній кар'єрі Володимира Кличка

Цієї суботи, 29 квітня, о 20:30 на телеканалі "Інтер" – вечір "Великого боксу" та подія, яка може увійти в історію боксу, – пряма трансляція мегабоя Володимира Кличка і Ентоні Джошуа.

41-річний Володимир Кличко після півторарічної паузи повертається в ринг. Суперником українця стане діючий чемпіон світу в суперважкій вазі 27-річний британець Ентоні Джошуа.

Сам Володимир називає майбутній бій найважливішим поєдинком у своїй спортивній кар'єрі.

"Для мене є тільки одна мета – завоювати ці титули знову і покинути ринг переможцем, – каже він. – Залишилося лише дочекатися 29 квітня. Минуле для мене не має ніякого значення. Лише майбутнє і майбутній поєдинок".

29 квітня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні відбудеться подія, фінал якої неможливо передбачити. У ринзі зустрінуться два олімпійських та світових чемпіони. Це буде боротьба досвіду з молодістю: Володимир Кличко проти Ентоні Джошуа.

"Цей бій дійсно може стати головним у боксерській кар'єрі Володимира Кличка, – каже Сергій Долбілов, керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер". – І не тільки тому, що українець не має права на помилку. Йому потрібна тільки перемога. Цей бій має всі шанси увійти в історію боксу як одне з небагатьох великих протистоянь. Таких як Алі – Фрейзер або Тайсон – Льюїс – Холіфілд".

Разом з телеглядачами в студії "Великого боксу" поєдинок Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа будуть дивитися почесні гості та експерти проекту: Олександр Бєлєнький, Аліна Шатернікова, Антон Горюнов, Сергій Радченко, Дмитро Лазуткін, В'ячеслав Поночевный, Сергій Городничий. Ведучий програми Роман Кадемін.

Цікаві факти про бій Кличко – Джошуа

1. На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські пояси відразу за трьома версіями – WBA Super (суперчемпион за версією Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародна боксерська федерація) і IBO (Міжнародна боксерська організація). Кличко є олімпійським чемпіоном Атланти-1996, Джошуа – олімпійським чемпіоном Лондона-2012. Українець старший за британця більш ніж на 13 років.

2. 90 тисяч квитків на цей бій було продано сумарно менше ніж за 5 годин! Причому спочатку планувалося, що "Уемблі" під час бою буде вміщати 80 тис. глядачів. Але попит був настільки величезний, що організатори боксерського вечора внесли пропозицію в мерію Лондона ("Уемблі" є муніципальним стадіоном) збільшити кількість місць ще на 10 тис. Враховуючи обставини, мер столиці Великої Британії прийняв позитивне рішення з цього приводу.

3. За свою спортивну кар'єру Володимир Кличко роздав понад 10 млн автографів. На благодійному онлайн-аукціоні deti.inter.ua теж є сувенірні рукавички з автографом Володимира – будь-який бажаючий може стати їх володарем.

4. Вперше в своїй професійній боксерській кар'єрі Володимир не є фаворитом у букмекерів. Коефіцієнт на перемогу Джошуа становить 1,65, а на перемогу Володимира – 2,45. Коефіцієнт на дострокову перемогу британця – 2,0, українця – 3,8.

5. Для Володимира це буде другий бій у Великій Британії. Свій перший поєдинок українець провів 15 липня 2000 року в Лондоні, коли в сьомому раунді нокаутував американця Монте Барретта. Минулого року Володимир повинен був провести матч-реванш проти Тайсона Ф'юрі в Манчестері, але бій двічі зривався через британця. Першого разу – через офіційно не підтверджену травму Ф'юрі, другого – через провалений допінг-тест Тайсона, в організмі якого знайшли сліди кокаїну.

Давайте разом підтримаємо Володимира Кличка в найважливішому поєдинку в його професійній кар'єрі! Дивіться пряму трансляцію з Лондона бою Кличко – Джошуа. "Великий бокс" на "Інтері" – 29 квітня, субота, о 20:30.



https://www.youtube.com/watch?v=H05Ua3C7xm0