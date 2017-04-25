Загибель стюардеси, "хлібні" коштовності, і вбивче розкрадання - у нових випусках "Речдоку" на "Інтері"

Щотижня в ефірі телеканалу "Інтер" - нові розслідування у циклі детективних докудрам "Речдок". Кожна історія - це не просто розповідь про віртуозну роботу слідчих тих часів, коли не було ані електронних баз даних, ані високотехнологічних пристроїв, але й різноманіття людських доль з вплетеними частими супутниками злочинів - ревнощі, страх, заздрість, помста, підлість...

У вівторок, 25 квітня, о 15:50 дивіться на "Інтері" прем'єрну серію "Речдоку" - "Під лірику Єсеніна". У квітні 1971 року в Анапі сталося жорстоке вбивство молодої стюардеси. 26-річна Анна Тихонова була знайдена мертвою у власній квартирі. Дівчину вдарили по голові, а потім задушили телефонним дротом. Слідів злому і пограбування оперативники не виявили. Отже, дівчина знала убивцю і впустила його сама? На телефонній трубці виявили відбитки пальців, імовірно - чоловічі. І, схоже, цей чоловік - автомобіліст: його пальці були у моторному маслі. "Розслідування справи доручили слідчому Фролову, - розповідає ведучий програми "Речдок" Артем Позняк. - Він швидко зметикував, кого потрібно шукати: чоловіка з приватним або службовим авто. Завдання здавалося простим. Забігаючи наперед, скажу, що зайва самовпевненість і підвела Фролова. Справа виявилося куди заплутанішою, ніж він думав. Так відбувається, коли не можеш знайти головний речовий доказ. Речдок, який довгий час знаходився в кімнаті убитої, під носом у свідків і слідчої групи". Цей речовий доказ - так звана "гнучка платівка" із записом відомого вірша Єсеніна.

У середу, 26 квітня, о 15:50 - новий випуск програми під назвою "З видом на Фінську затоку". У 1959 році в Ленінграді, в старому будинку на набережній Фонтанки, у комунальній квартирі знайшли мертвою 57-річну Катерину Андріївну Савінську. На тілі пенсіонерки були виявлені численні сліди від ударів молотком, її обличчя було спотворене. Незрозуміла жорстокість вбивства - це перше, що кинулося в очі оперативникам. Щоб ТАК розквитатися з жертвою, потрібен дуже особистий мотив. За свідченням сусідки, з квартири зникло кілька цінних речей. З'ясувалося, що своє багатство Савінська нажила у період блокади Ленінграда, перебуваючи на "хлібній" посади. У ті страшні місяці від виснаження вмирало близько чотирьох тисяч людей на день. І мало хто знає, що тоді ж були налагоджені особливі поставки до спецїдалень, харчуватися в яких могли керівники міста, члени їхніх сімей та представники творчої та наукової інтелігенції... Під час розслідування вбивства з'ясовується, що Савінська не тільки наживалася на доступі до продуктів, але й змогла врятувати від голоду Зінаїду Семенівну Григор'єву, яка згодом стала її хатньою робітницею. А ще - один свідок заявила, що бачила Катерину Андріївну живою вже після її офіційної "смерті"...

У четвер, 27 квітня, о 15:50 у прем'єрному випуску програми "Речдок" - "Капітал бухгалтера" - заплутана історія вбивства головного бухгалтера міського ринку Старого Оскола. Вранці 1971 року оперуповноважений ОБХСС Василь Ступін у супроводі директора ринку Іллі Павлова приїхав додому до бухгалтера - Валентини Галкіної. Ступін проводив дослідчу перевірку у справі про розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах. На цей день була призначена виїмка документів, але головний бухгалтер не з'явилася на роботі. З будинку вбитої зникли гроші і золоті прикраси. Оперативна група з'ясувала, що у жінки був коханець - директор ресторану Олександр Резніченко. Під час обшуку в його машині знаходять золото, що належало покійній, і використану ампулу від інсуліну. Але Резніченко заперечує свою причетність до злочину. Що ж сталося у той трагічний ранок насправді?

Не пропустіть розслідування кримінальних справ з багатьма невідомими в прем'єрних випусках і кращих серіях минулого сезону - з вівторка по п'ятницю о 15:50 на телеканалі "Інтер".