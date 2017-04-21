Міла Нітіч піддалася "Спокусі"

Уже найближчого понеділка, 24 квітня, о 20:30 на телеканалі "Інтер" стартує прем'єра багатосерійної мелодрами "Спокуса". У центрі сюжету - історія успішного молодого хлопця, який готовий на все, щоб помститися за смерть свого батька. Але життя підносить йому фатальний сюрприз: в будинку ворога Женя зустрічає своє перше кохання... У серіалі спільного виробництва телеканалу і кінокомпанії PRO-TV головні ролі грають Іван Колесников, Дар'я Легейда, Ксенія Мішина, Ольга Сумська, Володимир Виноградов, Валерій Афанасьєв, Міла Сивацька. Саундтреком до серіалу "Спокуса" стала пісня у виконанні талановитої української співачки Міли Нітіч - "Радуга".

Музику до "Спокуси" написали композитори Павло Крахмальов та Ігор Мельничук, відомі своїми роботами в серіалах "Зачароване кохання", "Я прийду сама", "1941". А заголовною піснею нової мелодрами стала лірична композиція Міли Нітіч "Радуга".

"Радуга" - неймовірно красивий твір, - розповідає Міла Нітіч. - Ця пісня - про любов. У моєму житті як раз був період, коли я була шалено закохана в одну людину, і цей твір у мене асоціювався з нею, передавав мої емоції. Автор музики "Радуги" - Віталій Волкомор, автор слів - Микола Бровченко. Коли ми з моїм продюсером Володимиром Бебешком вперше її почули, одразу зрозуміли, що це - готовий кіношний саундтрек. І я дуже рада, що пісня сподобалася творцям серіалу "Спокуса" і телеканалу "Інтер" - тепер її зможе почути і оцінити широкий загал".

У Міли Нітіч - великий досвід роботи над музичними творами для кіно та серіалів. Пісні в її виконанні звучали у повнометражних анімаційних фільмах "Роби ноги-2" і "Відважна", а також в серіалах "Поверни мою любов", "Заради кохання я все зможу" і "Запитайте у осені". Для останньої картини Міла записала 14 творів: саме її голосом співала головна героїня мелодрами, яка за сюжетом була молодою талановитою співачкою.

"Запис саундтреків - це колосальний досвід для будь-якого артиста, - зізнається Міла. - У пісні дуже важливо правильно передати атмосферу фільму. Я цікавилася сюжетом "Спокуси", переглядала кадри серіалу. Будь-який твір в кіно звучить зовсім по-іншому. Мені самій вже не терпиться почути "Радугу" в ефірі".

Дивіться серіал "Спокуса" на телеканалі "Інтер" з 24 квітня з понеділка по четвер о 20:30.

Міла Нітіч виконала пісню для нового серіалу "Спокуса" https://www.youtube.com/watch?v=1cQGtJkd278