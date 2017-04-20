Ніч "Великого боксу" на "Інтері": Василь Ломаченко підтримає Макса Бурсака

У суботу, 22 квітня, о 22:30 на телеканалі "Інтер" розпочнеться ніч "Великого боксу", в студії програми на телеглядачів чекає зустріч з Василем Ломаченком та пряма трансляція бою Макса Бурсака з США.

Головним гостем в студії "Великого боксу" 22 квітня стане чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко - українець, який входить до ТОП-5 найкращих боксерів світу. Причому так вважають не лише професійні рейтинги та спортивні журналісти, а й вболівальники, спортсмени та навіть суперники називають Ломаченка найкращим сучасним боксером.

Спортсмен поділиться своїми враженнями від поєдинку, під час якого він блискуче провів захист свого титулу, і розповість про свої подальші плани. Головна тема програми - світове боксерське шоу, яке відбулося 8 квітня у США, тріумфаторами якого стали три українські боксери - Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик. Також експерти проекту - Антон Горюнов, Аліна Шатернікова, Дмитро Лазуткін та Сергій Долбілов - обговорять майбутній мегабій Володимира Кличка та Ентоні Джошуа, який відбудеться 29 квітня у Лондоні на 90-тисячному стадіоні "Уемблі" і транслюватиметься в ефірі телеканалу "Інтер".

Ніч "Великого боксу" завершиться у неділю, 23 квітня, о 5:00 прямою трансляцією поєдинку Макса Бурсака, який відбудеться у Карсоні (Каліфонія, США). Український боксер битиметься за титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі з його володарем мексиканцем Хільберто Раміресом.

"Рамірес - молодий, жорсткий, перспективний і досить досвідчений боєць, - відгукується про свого супротивника Макс Бурсак. - Однак бій зі мною не стане для нього легкою прогулянкою. У нас майже рівна кількість боїв і схожі досягнення в профі, тож це буде дуже цікавий бій. Я грунтовно готуюся до поєдинку, адже я їду за перемогою!"

Титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі Рамірес завоював рік тому, здобувши перемогу за очками над Артуром Абрахамом. В активі мексиканця 34 перемоги, 24 з яких - нокаутом, і жодної поразки. Макс Бурсак (33-4-1, 15 КО) попередній бій провів в квітні минулого року проти Руслана Щелєва. У поєдинку після закінчення всіх раундів судді віддали перемогу Бурсаку.

Чи зможе український боксер завоювати титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі, дізнаємося вже у ці вихідні. Дивіться пряму трансляцію бою на телеканалі "Інтер" 23 квітня о 5:00.

Ніч "Великого боксу" на "Інтері" https://youtu.be/31iERJhnF9c