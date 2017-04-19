"Інтер" презентував документ епохи — книгу-фотоальбом "Люди Перемоги. Будемо жити!"

Вчора, 18 квітня, телеканал "Інтер" презентував другий том унікальної книги-фотоальбому – "Люди Перемоги. Будемо жити!". До нього увійшли ще сто історій життя, подвиги і перемоги наших сучасників-фронтовиків. Завдяки цьому виданню ще сто людей надзвичайної мужності назавжди залишаться в пам'яті прийдешніх поколінь. Цей проект самі ветерани називають найважливішим документом епохи, адже за кожною фотографією – доля людини, завдяки якій отримана Перемога в найстрашнішій і кровопролитнішій війні людства.

"Це не просто чергова книга про війну, — говорить ведуча Анастасія Даугулє. — Це книга про людей, завдяки яким ми сьогодні живемо. І назва другого тому – "Будемо жити!" – це наш заклик, наше прохання до ветеранів. Живіть з усіх сил! Живіть всупереч віком, хвороб і життєвим випробуванням. Живіть! Ви нам дуже потрібні".

Історії для другої книги журналісти і редактори телеканалу збирали по всій Україні. На час здачі проекту в друк наймолодшому з героїв книги виповнилося 89 років, найстаршому – 103 роки. На презентацію пам'ятного видання гості приїхали не лише з різних куточків нашої країни, а й з країн близького зарубіжжя — Росії, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Грузії... Незважаючи на вік і проблеми зі здоров'ям, на презентацію прийшли 80 ветеранів! Серед них і герої нової книги і ті, про кого "Інтер" розповів в першому томі проекту "Люди Перемоги", виданого телеканалом в 2015 році до 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. Звісно, прийшла на презентацію і вся команда проекту, яка працювала над двома книгами, — знову поспілкуватися з ветеранами, ще раз сказати, як вони важливі для нас, і привітати зі святом Перемоги.

"Ми всі боролися, не зважаючи на те, хто ти за національністю, на фронті ми їли з одного казанка, — сказав герой другої книги Ваган Мампрелович Мацаканян. — І так боляче чути, коли сьогодні нас розділяють і переписують нашу історію! Але ми ж живі, ми – пам'ятаємо, як все було".

"Без особистого подвигу кожного ветерана тої війни, у тому числі кожного героя цього фотопроекту, не було б нас сьогоднішніх, — впевнена керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна. — Це моя особиста позиція, позиція телеканалу, дуже багатьох наших співробітників. Банальні, начебто, слова, але – без минулого немає майбутнього. І, як показують останні події, без минулого немає й теперішнього. Тому якщо ми не будемо зберігати все це і самі себе не давати збити з вірного шляху, то загубимося в суєті, в якихось компромісах, в незрозумілому пошуку нової історії. Хоча історія очевидна і зрозуміла, її не можна забувати, про неї нагадують ветерани війни. І ми щасливі, що є така можливість, що ми застали цих людей і вони розповідають пронизливі, зворушливі історії, справжні і особисті. Ветерани часто кажуть, що ми – діти, онуки, правнуки – потрібні їм. Але насправді ветерани нам потрібні більше. Вони нам надають сили. І вселяють впевненість у тому, що все у нас вийде".

Ветерани розглядали фотовиставку в холі, знаходили свої фотографії і вдивлялися в обличчя інших героїв книги. На обкладинці другого тому – героїчна і дуже світла жінка, одеситка, Валентина Іванівна Лучинкина, яка 17-річною дівчиною пішла на фронт добровольцем. Вона – одна з останніх захисників Севастополя. Потрапивши у ворожий полон, зуміла втекти і пішки повернулася до рідної Одеси, де очолила підпільну організацію. Після визволення міста стала розвідницею. Дівчині вдалося затримати начальника румунської розвідки, який здав всю мережу румунської агентури на території СРСР. У мирний час Валентина Іванівна присвятила своє життя збереженню пам'яті про героїв війни. Їй вдалося зібрати унікальний архів про учасників оборони Одеси і Севастополя.

Кожна розповідь ветерана, кожна сторінка книги – це правда про людину, що потрапила у м'ясорубку війни. Це – особиста біль, сльози горя і відчаю. І разом з тим – сльози радості, любові і зустрічей. Одна з героїнь книги, Ольга Іванівна Твердохлєбова, згадує: "Усі дівчата на фронті були таємно закохані у маршала Рокосовського. Я підійшла до нього і кажу: "Товаришу маршале, війна закінчилася, але я так би хотіла в цей пам'ятний день потанцювати з таким гарним чоловіком, я так люблю танцювати..." І я танцювала з Рокосовским! З найкрасивішим маршалом!"

Побачити себе на сторінках книги-фотоальбому зможуть, на жаль, не всі її герої... До моменту презентації книги "Люди Перемоги. Будемо жити!" з життя пішли чотири героя... "Ветеранів сьогодні забувають, згадують про нас тільки в День Перемоги, – зі сльозами на очах каже Ольга Іванівна Твердохлєбова. – Ця книга – безцінна. Вона увічнює пам'ять про воювали. Адже Нас з кожним роком все менше. Я завідувала раніше клубом жінок-фронтовичек. Нас колись було 70 жінок. А тепер тільки п'ятеро... Так от ця книга не просто підняла нам настрій, вона нас надихає! Ми щасливі, що можемо поділитися з молодими спогадами, залишити згадку про себе, про тих, кого вже немає. Будемо жити!"

"Ми раді, що прийшли самі ветерани — головні автори, ті, власне, хто писав цю книгу, — сказав зі сцени Антон Нікітін, один з авторів ідеї проекту "Люди Перемоги", головний редактор телеканалу "Інтер". – Тому що ми – всього лише їх співавтори, ті, хто вислухав їхні спогади і переніс на папір. І те, що ми видали книгу, – просто ще одна можливість сказати цим людям, що ніхто не забутий і ніщо не забуте. Проект унікальний тим, що він — чесний. У цих історіях є реальне відображення війни і реальне відображення Перемоги. Наші герої лише ділилися спогадами. Але ось це "всього лише" – це максимум, який ми можемо отримати сьогодні. Людина, яка перелистує цю книгу, зможе від першої особи дізнатися, як все відбувалося, і чому ми перемогли".

До презентації книги творча команда проекту підготувала фрагмент фільму, в який увійшли історії деяких героїв. Повну його версію можна буде побачити 9 травня в ефірі "Інтера". В цей день телеканал за традицією розпочне святковий день марафоном "Наша Перемога" – з перекликом міст-героїв, унікальними історіями маршалів Перемоги, репортажами з європейських столиць, визволених Радянською Армією. А ввечері покаже великий святковий концерт — "Перемога. Одна на всіх".

Книгу-фотоальбом "Люди Перемоги. Будемо жити!" можна замовити на сайті polk.inter.ua