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"Ранок з Інтером" стали партнерами шосейно-кільцевих перегонів RTR 2017

"Ранок з Інтером" стали партнерами шосейно-кільцевих перегонів RTR 2017

18 квітня 2017 | 09:29

Програма "Ранок з Інтером" - ТВ-партнер гонок RTR Time Attack, відкриття яких вже традиційно пройде на автодромі "Чайка" 23 квітня!

"Відкриття сезону RTR 2017" - захід, який збере всіх любителів швидких автомобілів і мотоциклів, автоспорту, тюнінгу і шоу.

Вперше в рамках одного заходу будуть проходити авто - і мотогонки. Більше 100 пілотів змагатимуться на Чайковського кільці на першому етапі шосейно-кільцевих перегонів RTR Time Attack, а також Кубку кільцевих мотогонок Moto Time Attack Сір. І, звичайно ж, всі любителі і професіонали тюнінгу візьмуть участь у великому RTR Tuning Show з окремим провідним, діджеєм, номінаціями, голосуванням для глядачів та подарунками переможцям, де будуть представлені кращі автомобілі України.

У перерві між бойовими заїздами глядачів чекає Drift&StuntShow - показові виступи найкращих дрифт - і стант-пілотів України. Ну, і звіно ж, заїзди DriftTaxi, в рамках яких кожен бажаючий зможе проїхати з професійним пілотом по треку на дрифтовом автомобілі!

Чекаємо всіх на "Відкриття сезону від RTR 2017" 23 квітня на автодромі "Чайка"!

Readytorace.com.ua

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