"Ранок з Інтером" стали партнерами шосейно-кільцевих перегонів RTR 2017

Програма "Ранок з Інтером" - ТВ-партнер гонок RTR Time Attack, відкриття яких вже традиційно пройде на автодромі "Чайка" 23 квітня!
"Відкриття сезону RTR 2017" - захід, який збере всіх любителів швидких автомобілів і мотоциклів, автоспорту, тюнінгу і шоу.
Вперше в рамках одного заходу будуть проходити авто - і мотогонки. Більше 100 пілотів змагатимуться на Чайковського кільці на першому етапі шосейно-кільцевих перегонів RTR Time Attack, а також Кубку кільцевих мотогонок Moto Time Attack Сір. І, звичайно ж, всі любителі і професіонали тюнінгу візьмуть участь у великому RTR Tuning Show з окремим провідним, діджеєм, номінаціями, голосуванням для глядачів та подарунками переможцям, де будуть представлені кращі автомобілі України.
У перерві між бойовими заїздами глядачів чекає Drift&StuntShow - показові виступи найкращих дрифт - і стант-пілотів України. Ну, і звіно ж, заїзди DriftTaxi, в рамках яких кожен бажаючий зможе проїхати з професійним пілотом по треку на дрифтовом автомобілі!
Чекаємо всіх на "Відкриття сезону від RTR 2017" 23 квітня на автодромі "Чайка"!
Readytorace.com.ua
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|19:00
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|20:00
|Подробиці
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