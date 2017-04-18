"Стосується кожного": диво для Надії

19 квітня в ефірі "Інтера" - випуск програми "Стосується кожного", від якого в буквальному сенсі залежить життя 15-річної Наді Корнієнко - "Надія на фенікса". Історію юної танцівниці з Кременчука глядачі "Інтера" вперше почули 29 листопада 2016 року, коли в ефір вийшов випуск ток-шоу "Стосується кожного" - "Танцюючий фенікс". У 15 років Надя Корнієнко, маючи зріст 140 сантиметрів, важить всього 32 кг. Її тіло зігнуто у вигляді знаку питання. Це - наслідки аномального сколіозу 7 ступеня, який, на жаль, швидко прогресує.

Настільки швидко, що на сьогоднішній день у Наді лишилося лише півроку: якщо за цей час не зроблять операцію на хребті, то їй вже ніхто не зможе допомогти. Без операції жити дівчині залишиться не більше півтора-двох років. Перший випуск програми про дівчину назвали "Танцюючий фенікс", адже, незважаючи на зростаючий з раннього дитинства горб, який заважає дихати і нормально пересуватися, у Наді є віддушина - танцювальний клас. Тут Надя не соромиться своєї зовнішності, вона може надіти блискучий костюм птаха фенікса і уявити себе знаменитою танцівницею. Але сьогодні Надя не може собі дозволити навіть цю маленьку радість. Вона приходить до танцювального класу тільки для того, щоб подивитися, як репетирують інші дівчатка. Її здоров'я катастрофічно погіршилося. У надії допомогти любій донечці батьки дівчинки продали квартиру і оплатили дорогу операцію, яка проходила на Кіпрі. Але звідти Надя повернулася в інвалідному візку, з якого не могла встати півроку. Українські лікарі поставили дівчинку на ноги, але... танцювати вона вже не може. "Танці - це моє життя, - каже Надя. - Мені сьогодні боляче дивитися, як дівчатка танцюють".

Їй важко стояти ходити, будь-яке фізичне навантаження викликає сильний біль. І все ж вона не скаржиться і всупереч усьому - сподівається. Випуск програми "Стосується кожного", присвячений біді Наді, викликав тоді великий резонанс: її історія об'єднала багатьох телеглядачів в бажанні допомогти дівчинці втілити мрію. Перша вчителька танців запросила Надю та її маму на відпочинок у Дубай, а журналісти "Стосується кожного" допомогли познайомитися з її кумиром - Олегом Вінником.

"Це навдивовижу смілива дівчинка, - говорить ведучий програми "Стосується кожного" Андрій Данілевич. - Незважаючи на ті труднощі, з якими вона стикається щодня, вона не скаржиться, не сумує. Вона справляється з болем, намагається бути красивою, радувати і радіти. Хотілося б звернутися до всіх наших телеглядачів: у вас є реальна можливість врятувати життя талановитій, теплій, сонячній людині. Ми робимо все, щоб допомогти Наді здійснити її мрію - бути здоровою. Але в даній історії не поставлено крапку, Наді як і раніше потрібна наша ваша допомога і підтримка".

Після ефіру на "Інтері" Надя з мамою вирушили на обстеження в Стамбул. Там лікарі винесли вердикт: без операції жити дівчинці залишилося всього два роки. Сама операція коштує 100 тисяч доларів. І на все у Наді є півроку, бо після операція стане безглуздою: хребет сформується остаточно і хірургічне втручання вже не допоможе.

"У моєї доньки є улюблена казка, яку я їй розповідаю на ніч - про Русалоньку, - говорить один з гостей випуску, ведучий "Інтера" Андрій Доманський. - Надя, героїня програми, мені дуже нагадала Русалоньку. У обох є талант: Русалочка співала, а Надя танцює, точніше - дуже хоче танцювати. Русалочка хотіла жити на суші, бути поруч зі своєю коханою людиною, але її тіло не було для цього пристосоване. Так само і в Наді. Її тіло - в'язниця, яка заважає розвиватись її таланту. Я дуже хочу, щоб сталося диво, і вона змогла подарувати свій талант людям. Я, як батько чотирьох дочок, дуже добре розумів тата Наді. Це - ті самі сльози безсилля, коли, незважаючи на те, що ти - чоловік, ніякої мужності в світі не вистачить, якщо ти розумієш, що безсилий щось змінити. Коли твоїй дитині лишилося зовсім небагато життя, потім закриються її очі, і вона ніколи більше цей світ не побачить. А ти нічого не можеш з цим зробити. Вся твоя сила, усі твої чудові досягнення нічим допомогти не можуть. Тому я розумів сльози цієї людини".

19 квітня в студії "Стосується кожного" зберуться гості програми і експерти, щоб спробувати разом знайти вихід з ситуації, що склалася. Разом врятувати Надю.