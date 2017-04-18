5 млн телеглядачів зустріли Великдень разом з "Інтером"

Напередодні Світлого Христового Воскресіння телеканал "Інтер" традиційно транслював в прямому ефірі головні події пасхальних днів. Трансляція сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі стала лідером свого слоту і зібрала частку 15,6% серед глядачів 18+ в Україні.
Продовжив передсвяткову тематичну лінійку "Інтера" документальний спецпроект власного виробництва "Паломництво на Святу Землю". Його частка склала 12,2%. У нічному ефірі телеканал "Інтер" вів пряму трансляцію Великодньої літургії зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, її частка склала 9,7%.
В цілому святкові продукти телеканалу, приурочені до Світлого Христового Воскресіння, подивилися близько 5 млн осіб.
Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна) та 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 15-16.04.2017 р (за 16.04 дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch # (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками і визначеннями цільових аудиторій в глосарії ІТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/
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