Закрити
Увійти
5 млн телеглядачів зустріли Великдень разом з "Інтером"

5 млн телеглядачів зустріли Великдень разом з "Інтером"

18 квітня 2017 | 11:57

Напередодні Світлого Христового Воскресіння телеканал "Інтер" традиційно транслював в прямому ефірі головні події пасхальних днів. Трансляція сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі стала лідером свого слоту і зібрала частку 15,6% серед глядачів 18+ ​​в Україні.

ТОП-5 каналів 15 квітня 2017 року слоті "Сходження Благодатного Вогню" (12: 45-14: 31) (частка 18+, Україна)

Продовжив передсвяткову тематичну лінійку "Інтера" документальний спецпроект власного виробництва "Паломництво на Святу Землю". Його частка склала 12,2%. У нічному ефірі телеканал "Інтер" вів пряму трансляцію Великодньої літургії зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, її частка склала 9,7%.

В цілому святкові продукти телеканалу, приурочені до Світлого Христового Воскресіння, подивилися близько 5 млн осіб.

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна) та 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 15-16.04.2017 р (за 16.04 дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch # (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками і визначеннями цільових аудиторій в глосарії ІТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/

Залишити коментар Коментарі (0)

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі. Будь ласка, авторизуйтеся:
Логін
Пароль

Коментарів немає. Ваш може бути першим.

РоздрукуватиПовернутися до списку
Новини

Телепрограма

пнвтсрчтптсбнд
06:20 Док. проект "Слідство вели... з Леонідом Каневським"

Дивитись онлайн

07:00 Новини
07:15 Ранок
08:00 Новини
08:10 Ранок
09:00 Новини
09:20 Давай одружимося!
Телепрограма на тиждень

Спецпроекти

Швидкий перехід

Сайт розроблено в Argentum IT Lab

© 2004 — 2017 Inter    

Реклама на сайті | Контакти

Інтер входить до складу Inter Media Group Limited