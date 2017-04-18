Прем'єра серіалу: на телеглядачів "Інтера" чекає "Спокуса"

24 квітня о 20:30 на телеканалі "Інтер" - прем'єра багатосерійної мелодрами "Спокуса" (робоча назва - "Веселка кохання"). На телеглядачів чекає заплутана кіноісторія, в центрі якої - складний любовний трикутник, фатальна заздрість і багаторічна жага помсти. У головних ролях - Іван Колесніков, Дар'я Легейда та Ксенія Мішина. Також у серіалі задіяні Ольга Сумська, Володимир Виноградов, Валерій Афанасьєв, Євген Воловенко, Олена Турбал та Міла Сивацька. Серіал - спільний проект кінокомпанії PRO-TV і телеканалу "Інтер". Режисерами-постановниками виступили Ігор Забара та Сергій Терещук.

"Ми відступили від жанру класичної мелодрами, адже "Спокуса" - це детективна мелодрама, - розповідає режисер Ігор Забара, вже відомий глядачам "Інтера" завдяки успішним серіалам "Гречанка", "Заради кохання я все зможу", "Заборонене кохання", "Територія краси". - У новому серіалі будуть не лише любов, зради й інтриги, а й багато загадок, екшену. Тому, мені здається, ця історія буде однаково цікава і жінкам, і чоловікам, і молодому поколінню, і людям старшого віку. Зважаючи на мій режисерський досвід, це перший серіал такого формату, у якому абсолютно непередбачуваний розвиток подій. Якщо в інших картинах від початку зрозуміло, хто, кого, кому і з ким, то тут настільки заплутаний сюжет, що складно передбачити розвиток подій і хто з персонажів хороший, а хто - поганий. У цьому - головна інтрига".

Головний герой серіалу - яскравий та успішний Женя Ханжонков, помічник впливового бізнесмена Олексія Кумачева. Ніхто й не здогадується, що усі думки та дії Жені мають чітку мету, і це - помста за смерть батька. Одного разу в будинку Кумачева він зустрічає своє колишнє кохання Інну - і з цього моменту його життя кардинально змінюється. Втім, у дівчини немає часу на розваги та захоплення: їй доводиться багато працювати, адже у неї - маленька дитина, яку вона виховує самотужки. Інна влаштувалася покоївкою до маєтку бізнесмена не тільки заради грошей, а щоб помститися за загибель чоловіка, в смерті якого вона звинувачує Кумачева. Незважаючи на непросту долю, у Інни повно заздрісників, зокрема - дочка олігарха Камілла, закохана в Женю. Це справжній любовний трикутник. І кожному з його учасників є що приховувати...

Головні ролі виконують молоді та талановиті актори Іван Колесніков, Дар'я Легейда та Ксенія Мішина. Вони пройшли серйозний кастинг: на кожного персонажа претендувало як мінімум 20 осіб.

"Вибрані актори стовідсотково влучили у свої образи, - каже Ігор Забара. - Вони доповнюють один одного. Це дуже важливо, адже в центрі сюжету - дуже складні взаємини. У нас виходить навіть не любовний трикутник, а якась більш складна геометрична фігура - фатальний багатогранник, тетраедр. Для молодих акторів "Спокуса" - велика школа життя. Наприклад, Даша Легейда грає жінку зі складною долею, яка не тільки народила дитину, пережила смерть чоловіка, але ще й відсиділа у в'язниці. Дівчинці, яка нещодавно закінчила театральний університет, дуже складно проживати таке у кадрі. Якраз драматичні, емоційні сцени даються акторам найважче. А от любовні епізоди виходять з нуля: мабуть, для молоді це вже пройдений етап".

У серіалі "Спокуса" з несподіваного боку відкриються й імениті актори. Улюблениця телеглядачів Ольга Сумська, яка грає маму головного героя Тетяну Ханжонкову, у цій мелодрамі змінила імідж і стала брюнеткою. Валерію Афанасьєву, яку глядачі звикли бачити в образах позитивних героїв, у "Спокусі" дісталася роль головного лиходія - олігарха Семена Х'вана.

"Граю мерзотника, і це - кайф! - зізнається актор. - У театрі я зіграв чимало негативних персонажів. А ось в кіно у мене склався типаж позитивних, добрих, серйозних людей. Дуже багато грав військових, тепер ось дідом став. А тут - людина, яка плете інтриги, скоює злочини, який поставив на карту увесь свій статок. Це цікаво грати. І при цьому мій герой дуже привабливий. Так само як і вжитті: ми ж не завжди можемо вгадати, хто є хто. Це мені і сподобалося у "Спокусі". А ще - зібралася дуже хороша команда: прекрасні режисери та продюсери, з якими я вже не один раз працював".

Роль бізнесмена Олексія Кумачева, навколо якого плетуться основні інтриги, грає Володимир Виноградов. "Мені подобається, що в "Спокусі" я нібито граю не одну роль, а відразу декілька, - говорить Володимир. - Тому що мій герой в один момент поводиться так, в інший - з точністю до навпаки. Кумачев - дуже різний. А ще в "Спокусі" я ніколи не потрапляю в свій вік".

За словами актора, так багато часу на гримі він ще не проводив на жодному проекті: гримерам увесь час доводиться або "омолоджувати" його, або робити старшим. "Крім того, для мене в "Спокусі" зійшлося чимало моментів, - продовжує актор. - На майданчику дуже доброзичлива і творча атмосфера, прекрасні партнери і режисери. З Ігорем Забарою ми знайомі дуже давно, разом вчилися і розуміємо один одного з півслова. До того ж Київ - це місто мого дитинства, у мене тут родичі. Мені дуже комфортно".

Уже з 24 квітня глядачі телеканалу "Інтер" зможуть піддатися "Спокусі", разом з головними героями серіалу зануритися в нову заплутану історію, а також побачити улюблених акторів в несподіваних образах. Не пропустіть - з понеділка по четвер о 20:30 на "Інтері".

Загалом у новій мелодрамі заплановано 48 серій. Цієї весни "Інтер" покаже перші 24 серії картини. Другу частину історії глядачі каналу зможуть побачити восени.

Прем'єра серіалу "Спокуса" на "Інтері" - https://youtu.be/b5wLdqgZtBo