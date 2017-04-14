Великдень на "Інтері"

У неділю, 16 квітня, весь християнський світ відзначає найважливіше свято – Світле Христове Воскресіння. Традиційно телеканал "Інтер" транслюватиме головні події великодніх днів – сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі та Пасхальну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Також на глядачів чекає спецпроект "Паломництво на Святу Землю". Напередодні світлого свята Великодня знімальна група "Інтера" вирушила на Святу Землю, щоб пройти по земного шляху Христа – від Назарета до Голгофи.

У суботу, 15 квітня, о 12.45 глядачі телеканалу побачать пряму трансляцію з Єрусалиму сходження Благодатного Вогню в Храмі Гробу Господнього. З року в рік мільйони людей з надією і нетерпінням чекають звершення цього великого чуда у переддень свята Світлого Христового Воскресіння, у Велику суботу. Глядачі "Інтера" разом з десятками тисяч паломників опиняться в самому серці Єрусалима.

"Кожен рік ми показуємо це чудо знову, даємо можливість усім глядачам відчути, як їх серця наповнюються пасхальною радістю напередодні Світлого Христового Воскресіння", – говорить Антон Нікітін, головний редактор телеканалу "Інтер".

Відразу ж після трансляції з Єрусалиму, о 14.45 – прем'єра спецпроекту "Інтера" – "Паломництво на Святу Землю".

Минулого року, у переддень великодніх свят документалісти "Інтера" побували на Афоні і створили унікальний фільм до тисячолітнього ювілею давньоруського чернецтва на Святій Горі – "Тисяча років на Афоні". Цього року знімальна група телеканалу вирушила у паломництво по місцях, де пройшов свій земний шлях Ісус Христос. Де творилася історія Нового Заповіту.

Минуло більше двох тисяч років і багато чого змінилося – змінився колись скромний Назарет, звідки беруть початок всі біблійні історії, зник блискучий Капернаум, розрісся Єрусалим, і тепер Голгофа знаходиться не за його межами, а в серці Старого міста, і навіть Йордан змінив своє русло. Але так само кожен віруючий відчуває тут Божу присутність і любов Бога.

"Якщо людині вже дуже важко, він може знайти Бога тут, – ділиться одна з героїнь фільму. – Він живий, він ходить, він розмовляє, він подає все – все ллється річкою..."

Разом з паломниками знімальна група фільму увійде в Назарет, відвідає галасливий Віфлеєм – навіть через дві тисячі років його готелі все так само переповнені! Побачить берега Йордану, Галілейське море; Кану, де на прохання Божої Матері Рятівник здійснив своє перше чудо – перетворив воду на вино. І звісно – прекрасний і багатоликий Єрусалим. Тут знаходиться найскорботніша дорога в світі Via Dolorosa – Хресна дорога Спасителя. Вона починається недалеко від Левових воріт Єрусалима, де Понтій Пілат засудив Христа до розп'яття, і закінчується в Кувуклії – печері, де був похований Ісус Христос.

Щороку приїздили сюди і приїжджають сотні тисяч паломників. Труднощі далекої дороги ніколи не зупиняли людей в їх бажанні потрапити на Святу Землю – вони пливли на кораблях, їхали на конях, йшли пішки. Невелика територія ледь помітна на карті світу, але день у день тут знову і знову приземляються літаки з віруючими...

"Це ті місця, які однозначно змінюють людину, змушують його задуматися, – говорить Антон Нікітін, головний редактор "Інтера" і один з авторів проекту. – Вони мають особливе тяжіння для віруючих людей. Кожна поїздка і кожне паломництво закінчуються новим духовним досвідом, новим поглядом, новими висновками і одкровеннями, які людина отримує на Святій Землі. Так кажуть ті, хто вже бував там багато раз. Кожен раз ці місця не перестають привертати людей і дають можливість доторкнутися до чогось нового".

Завтра на Святу Землю прибудуть нові паломники. І всім, хто ступить на ці біблійні дороги, Свята Земля дасть щось особливе.

Увечері в ефірі "Інтера" в 23.30 – пряма трансляція Пасхального богослужіння зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Вона буде супроводжуватися включеннями, під час яких журналісти телеканалу розкажуть, як готується Єрусалим до зустрічі Світлого Христового Воскресіння, що є і як живе це місто сьогодні. Звідки з'явилася традиція обмінюватися великодніми яйцями – крашанками, чому вони, в основному, червоного кольору, чому урочисті пасхальні одягу священиків теж червоного кольору, а також про багатьох інших знакових речах, пов'язаних з Великоднем.

Цього року вперше відбудеться унікальна подія, яку теж буде висвітлено в ефірі "Інтера" – паломники з України пройдуть хресною ходою Via Dolorosa. Це 14 місць, в яких, за переказами, Ісус зазнав найбільші страждання під час свого шляху на Голгофу. Делегація УПЦ, духовенство та парафіяни понесуть з собою 100 святинь української землі – списки 100 чудотворних ікон Богородиці, які зберігаються в наших храмах, а потім зачитають "Молитву про мир в Україні".

Творча команда телеканалу "Інтер" буде рада зустріти Великдень разом зі своїми глядачами. Нехай світле свято ввійде в кожен дім і принесе мир і злагоду в нашу країну.

У Велику суботу на "Інтері" https://youtu.be/ZI8LsvYIym8

Прем'єра спецпроекту "Паломництво на Святу Землю" https://youtu.be/FJpgHk3AeDk