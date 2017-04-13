"Люди Перемоги. Будемо жити!" - "Інтер" випустить другу книгу-фотоальбом про ветеранів

Зовсім скоро "Інтер" представить другий том унікального фотоальбому "Люди Перемоги". Це ще сто осіб, сто доль, сто історій наших сучасників, ветеранів Великої Вітчизняної війни. Якщо в першому томі, виданому в 2015 році, були представлені історії ветеранів з Києва та Київської області, то при підготовці другого журналісти "Інтера" об'їздили практично всі регіони країни, щоб розповісти про нових унікальних героїв і зафіксувати їх на фото. Результат - нова книга "Люди Перемоги. Будемо жити!". Її герої – танкісти, льотчики, піхотинці, артилеристи, партизани, медики... У книзі зібрані їхні фотографії, спогади, історії про війну і про життя після війни. 72 роки ветерани зберігають пам'ять про найстрашнішу війну і про Велику Перемогу. Кожна сторінка – реальна історія, спогади про те, що таке страх і відвага, воля до життя і любов до Батьківщини. Спогади про те, якою ціною нам дісталась Перемога.

Проект "Люди Перемоги" – це документ епохи. Достовірний і безкомпромісний. Ми дивимося сьогодні на ордени і медалі наших ветеранів і розуміємо їх ціну, як ніколи раніше. Ми читаємо їхні історії – і знаємо єдину правду про війну, розуміємо, чому вона закінчилася нашою Перемогою. Тому що воювали ці люди, люди Перемоги.

На обкладинці нового видання "Люди Перемоги. Будемо жити!" – одеситка Лучинкина Валентина Іванівна.

У серпні 1941-го 17-річна Валентина пішла на фронт добровольцем. Вона - одна з останніх захисників Севастополя. Потрапивши у ворожий полон, зуміла втекти і пішки повернутися до рідної Одеси, де очолила підпільну організацію. Після звільнення міста стала розвідницею. Дівчині вдалося затримати начальника румунської розвідки, який здав всю мережу румунської агентури на території СРСР.

"В день евакуації з Одеси всіх повантажили на пароплав, - згадує Валентина Іванівна. - І ось я стою на палубі і бачу: вся Одеса у вогні. Сльози самі покотилися з очей. Підходить до мене Сергій Боков: "Валю, чого ж ти плачеш? Сьогодні, 15 жовтня, тобі виповнилося вісімнадцять років, ти вже справжній солдат, ти повинна бути сильною. Ми повернемося, ми обов'язково повернемося!" І я знову спустилася в каюти до поранених..."

Сьогодні, читаючи спогади таких людей, ми самі стаємо сильнішими. Вони не дають нам втратити віру в товаришів, в себе і в свою правду.

Люди Перемоги – дуже точні слова. Наші ветерани пройшли через багато випробувань, але вони вибороли Перемогу. Це дало їм сили підняти з руїн величезну країну, дало їм право пишатися своєю Батьківщиною.

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