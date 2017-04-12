Підкорення Говерли, містичне озеро та унікальне Євангеліє в новому випуску "Україна вражає"

15 квітня в 9:30 на "Інтері" - нова захоплююча подорож нашою дивовижною країною і нові екстремальні і містичні, підбадьорливі і заспокійливі маршрути від команди вітчизняного телегіда "Україна вражає" і його ведучої Валерії Мікульської.

Кожен українець хоч раз у житті повинен побувати в Карпатах. Тому що вони - неймовірні! Красиві і величні, таємничі і відкриті. Команда тревел-шоу вирішила, що найголовніші відчуття і враження - власні. Тому знімальна група вирушила в експедицію на найвищу вершину українських гір - Говерлу. І шлях обрали найскладніший з існуючих, але одночасно - і найкрасивіший.

"Відверто кажучи, я не очікувала, що в горах стільки людей, - розповідає Валерія Микульська. - Кожні триста метрів - нове знайомство. І на цьому, найдовшому шляху до піку українських Карпат, - тільки справжні туристи. Потрібна допомога? Допоможуть, будьте впевнені. А ще в горах прийнято вітатися. "Добрий день!" і посмішка незнайомця - це підбадьорює!"

Вражатися і вражати глядачів команда проекту буде також поїздкою в Розгірче, Галицьку глибинку, де знаходиться унікальний печерний скельний монастир висотою в кілька поверхів. І подорожжю до найбільшого, найкрасивішого, окутаного легендами карпатського гірського озера Синевир.

Ще одна визначна пам'ятка цього випуску - Пересопницьке Євангеліє, унікальне видання XVI століття, те саме, на якому складають присягу Президенти України. Хочете побачити і дізнатися, де і як створювалася книга? Тоді - вирушайте у подорож вже цієї суботи о 9:30 разом з Валерією Мікульської і командою "Україна вражає"!

"Україна вражає" 15 квітня на "Інтері"