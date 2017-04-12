На "Інтері" починається життя по-французьки

Цієї весни "Інтер" підготував для телеглядачів особливий подарунок – чарівнe подорож у великий світ французького кінематографа. З 16 квітня на "Інтері" стартує прем'єрна лінійка вихідного дня – "Життя по-французьки". Кожну неділю, рівно о 12:00, в ефірі каналу на кіноманів чекають найкращі фільми Франції з їх неповторною атмосферою, сміливими і життєрадісними історіями, колоритними героями, яскравими емоціями і, звісно, – чудовою романтикою.



"Життя по-французьки" на "Інтері" починає одна з кращих комедій останніх років – "Божевільне весілля" режисера Філіпа де Шоврона (оригінальна назва – "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?"). Головну роль у фільмі зіграв Крістіан Клавье – відомий актор, який був і великим імператором у кіносеріалі "Наполеон", і винахідливим галлом в "Астеріксі і Обеліксі проти Цезаря", і смішним пройдохою-слугою Жакуем в "Прибульцях".



Месьє Клод Верней (Крістіан Клавье) і його дружина — добропорядна буржуазна подружня пара, батьки чотирьох красунь-дочок. Три старших – вже заміжні, хоча батьки не особливо задоволені вибором: одна вийшла заміж за китайця, друга — за араба, третя – за єврея. Зяті Клода не ладнають не тільки з консервативним тестем, але й один з одним. Одна надія – що молодша дочка Лор знайде "нормального" нареченого. Але коли на порозі будинку з'являється її обранець – темношкірий Шарль з Кот-Д'івуару – нерви Клода не витримують...



Наступної неділі, 23 квітня, телеглядачів "Інтера" чекає зустріч з Софі Марсо в романтичній комедії "Велика маленька Я" (оригінальна назва – "l'age de raison"). У знаменитої француженки режисер Ян Самюель розгледів актрису, яка, незважаючи на світову славу і провідні ролі в голлівудських блокбастерах, змогла зберегти в собі наївність і чистоту дитини.



Героїня картини "Велика маленька Я" – залізна бізнес-леді Марго Флор – у дитинстві мріяла стати то кухарем на весіллях, то дослідником Марса, то святою і навіть принцесою. Але доля розпорядилася інакше: тепер вона укладає угоди на мільйони євро. Її життя розписане по хвилинах на півроку вперед, включаючи побачення. Але одного разу літній нотаріус Фернан Меріньяк приносить їй листа від самої себе, яке починається словами: "Дорога Я, мені зараз сім років і я пишу тобі цей лист, щоб ти не забула обіцянку, яку дала собі, і пам'ятала, ким хочеш бути..."



В рамках лінійки французького кіно глядачі "Інтера" побачать зворушливу комедійну мелодраму "Мої зірки прекрасні" з Катрін Деньов і Еммануель Беар, а також картини "Анонімні романтики", "Вишенька на новорічному торті", "Якщо б я була чоловіком", "Любов без пересадок", "Готель романтичних побачень", "Прикинься моїм хлопцем", "З речами на виліт!", "Зразкові сім'ї" та інші.



Любов і романтика, інтриги і скандали, гумор і пригоди – все це в кращих французьких фільмах, які здатні змінювати наше життя на краще. Дивіться щонеділі о 12:00 на телеканалі "Інтер".



"Життя по-французьки" на "Інтері" https://youtu.be/gXz5tPiIprk