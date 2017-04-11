Напад на інкасаторів, справа про фальсифікат і вбивство нумізмата у нових випусках "Речдоку"

На цьому тижні з вівторка о 15:50 в ефірі "Інтера" - нові випуски циклу детективних докудрам "Речдок". Телеглядачі разом зі слідчими і ведучим програми Артемом Позняком вивчать матеріали найбільш незвичайних злочинів минулого століття і пройдуть шлях розслідування від збору інформації до затримання злочинця.

У вівторок, 11 квітня, о 15:50 в ефірі "Інтера" - історія під назвою "Кримінальний дует". Події, про які піде мова, відбулися у 1971 році в Алушті. 10 березня на пульт алуштинської міліції надійшов сигнал: біля кафе "Відпочинок" знайшли машину з пораненим інкасатором. Злочинці викрали значну суму - 36 тисяч рублів. "Сьогодні важко уявити, що колись інкасатори виїжджали за виручкою на звичайному таксі, без бронежилетів і табельної зброї, - розповідає Артем Позняк. - Але у 70-ті в СРСР це було звичайною практикою". Водія таксі в машині не знайшли: він загадковим чином зник з місця подій. Буквально на наступний день таксиста знайшли в лісі. Чоловіка зв'язали і сильно побили. Слідство розробляє версію про причетність таксиста до злочину. Але хто насправді виявився причетним до пограбування і вбивства? І який речовий доказ допоможе слідчому розкрити цю справу?

У середу, 12 квітня, о 15:50 глядачі програми будуть розкривати "Таємницю чорного доктора". Взимку 1976 року в містечку Рені Одеської області біля воріт свого будинку Леонід Тюрін виявив труп сусіда, Іона Сокиряну. "Вбивство в маленькому містечку для того часу - явище виняткове, - розповідає Артем Позняк. - Тим більше що в цій справі з самого початку було занадто багато питань. Наприклад, чому знаряддя вбивства - молоток - злочинець не викинув подалі, а залишив поруч з тілом ? Він діяв спонтанно і злякався? А чому тоді відбитки пальців на молотку ретельно стерті? Але найцікавіше відкрилося, коли оперативна група обстежила підвал будинку вбитого". Там знайшли чотири бідона з медичним спиртом і дипломат з етикетками відомого кримського вина "Чорний доктор". Можливо, убитий Сокиряну входив до злочинної групи, яка виготовляла фальсифікат?

У четвер, 13 квітня, о 15:50 дивіться прем'єру випуску "Потрійна помилка". У березні 1975 року у дворі власного будинку знайдено мертвим пенсіонера Олександра Орлушина. На перший погляд все здавалося зрозумілим: старий поліз латати дах будинку, впав зі сходів і вдарився головою об бетон. "Сусідка розповіла, що старий скаржився на дах, що протікає і навіть посварився через це з племінником, який не хотів допомагати з ремонтом, - розповідає ведучий програми. - Але слідча група швидко визначила, що це - вбивство. Старий загинув від удару по голові тупим предметом". З будинку потерпілого зникла велика сума і колекція старовинних монет. Під підозру спочатку потрапляють односельці Орлушина, однак з'ясовується, що за день до трагедії до Олександра заїжджав племінник. Правда, той стверджує, що не застав пенсіонера вдома. Що сталося і хто винен? Яка помилка і ким була допущена у цій справі?

Не пропустіть прем'єрні випуски "Речдоку" і кращі серії минулого сезону проекту на цьому тижні з вівторка по п'ятницю о 15:50 на телеканалі "Інтер".

Прем'єра серії "Кримінальний дует" 11 квітня, о 15.50 https://youtu.be/sfHEadpf7OQ