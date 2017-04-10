Тріумф українських боксерів на "Інтері" - за "потрійним ударом" стежили 5,3 млн телеглядачів

9 квітня, в ніч з суботи на неділю, у США відбулося грандіозне боксерське шоу за участю Василя Ломаченка, Олександра Усика та Олександра Гвоздика. Усі троє українців здобули перемогу над суперниками. Телеглядачі "Інтера" мали можливість в прямому ефірі спостерігати за тріумфом наших боксерів.

Бій О. Усик - М. Хантер зібрав частку 49,3% серед глядачів 18+ ​​(Україна) і 26,7% за аудиторією 18-54 у великих містах. Бій О. Гвоздик - Ю. Гонсалес пройшов з часткою 45,0% серед 18+ (Україна) і 28,0% серед 18-54 (50+). Поєдинок В. Ломаченко - Д. Соса зібрав 43,2% / 32,9% телеглядачів. Телетрансляція шоу стала беззаперечним лідером слоту за обома цільовими аудиторіями. Боксерські поєдинки стали подією з найвищою часткою за аудиторією 18+ (Україна) з початку 2017 року. З урахуванням повторів поєдинки подивилися близько 5,3 млн людей в Україні.

Василь Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі у поєдинку проти американця Джейсона Соси, здобувши перемогу технічним нокаутом в 9 раунді. Олександр Гвоздик, який володіє титулом NABF у напівважкій вазі, переміг кубинця Юніескі Гонсалеса, відправивши суперника в нокаут у третьому раунді. А чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик в напруженому протистоянні здобув перемогу над американцем Майклом Хантером одноголосним рішенням суддів після 12-раундового поєдинку.

Коментар з місця подій Сергія Долбілова, керівника редакції спортивних програм телеканалу "Інтер": "Про фантастичний бокс у виконанні українських боксерів говорити не буду. Про це за кілька днів у соцмережах не написав лише ледачий. Вразила й порадувала атмосфера в залі. Коли в серці Америки три тисячі глядачів упродовж двох з половиною годин скандують "Україна! Україна!" і по черзі прізвища Ломаченко, Усик і Гвоздик - це вражає!"

Після поєдинків боксери усі разом подякували вболівальникам за підтримку, яку вони відчували навіть на відстані. "У першу чергу, ми хотіли б сказати спасибі усім тим, хто вболівав за нас, - сказав Василь Ломаченко. - Дякую всім українцям, які прокинулися в неділю о 5 ранку, дивилися наші поєдинки і підтримували. Ми вас любимо! Думаю, найближчі 5-7 років - принаймні, я так собі відміряв - у шанувальників боксу буде ще багато приводів для радості і гордості!"

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 4+ (Україна), 18+ (Україна), 18-54 (50тис. +). Дані розраховані для слота події за 09.04.2017 (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і cov # (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками і визначеннями цільових аудиторій в глосарії ІТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/