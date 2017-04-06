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"Україна вражає": рай для екстремалів, підземний серпантин і особливе мистецтво

"Україна вражає": рай для екстремалів, підземний серпантин і особливе мистецтво

6 квітня 2017 | 13:23

8 квітня о 9:30 на "Інтері" - новий випуск телегіда "Україна вражає" - енциклопедії найнезвичайніших вражень, які можна отримати, не виїжджаючи за кордон.

Цієї суботи автор і ведуча Валерія Мікульська пропонує зібрати рюкзак і махнути на вихідні за випробуваними програмою маршрутами. Любителів історії команда проекту запрошує поблукати підземними серпантинами та руїнами Червонограда, а ще - перенестися у часи козацької слави і погуляти по славному Батурину. Для тих, хто готовий вчитися, - урок лозоплетіння в Ізі. У цьому селі ремесло зведено практично в ранг мистецтва. Тут же, до речі, можна купити витончені кошики для пасок і крашанок. Також в новому випуску телегіда - прогулянка хребтом "кита" у Китайгороді, який називають раєм для парапланеристів. А ще глядачі-екстремали дізнаються, де в Україні "зловити хвилю" і вигуляти улюблену дошку для серфінгу.

"Якщо надумаєте відпочити в екологічно чистому куточку нашої країни і навчитися серфінгу - рушайте до Лебедівки, на південь Одеської області", - радить Валерія Мікульська.

І, як завжди, у програмі "Україна вражає" - інструкції бувалого туриста: як добиратися, де ночувати, чим харчуватися і скільки днів оптимально присвятити уподобаному місцю? Вмикайте "Інтер" в суботу о 9:30 і відкривайте для себе загадкову, прекрасну, повну сюрпризів туристичну Україну! 8 квітня "Україна вражає" на "Інтері" - https://youtu.be/TKfckt5KlWQ

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