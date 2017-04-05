Потрійний удар на "Інтері": Ломаченко, Усик, Гвоздик

У неділю, 9 квітня, о 5.00 у програмі "Великий бокс" на "Інтері" дивіться пряму трансляцію з США боксерського шоу за участю Василя Ломаченка, Олександра Усика та Олександра Гвоздика. Вони разом йшли одним золотим олімпійським шляхом, але у професійному боксі у кожного була своя дорога. І ось золота команда знову разом. Українські чемпіони один за іншим виступлять на одному ринзі з єдиною метою - перемогти!

"Я дуже радий, що буду боксувати в одному боксерському шоу разом із Василем Ломаченко та Олександром Гвоздиком, - каже Олександр Усик. - Ми мріяли про це, коли ще були любителями і виступали на Олімпійських іграх у 2012 році".

На арені MGM National Harbor (Оксон Хілл, Меріленд, США) чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик проведе захист титулу в поєдинку з американцем Майклом Хантером. "Хантер - жорсткий суперник, який не знає поразок, - зазначає Усик. - Тому я впевнений, що бій буде дуже конкурентним для мене і видовищним для вболівальників, які прийдуть нас підтримати в залі, і тих, хто буде дивитися трансляцію на каналі HBO і телеканалі "Інтер".

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко вийде в ринг проти чемпіона світу за версією WBA американця Джейсона Соси. Олександр Гвоздик, який володіє титулом NABF у напівважкій вазі, проведе бій проти кубинця Юнієскі Гонсалеса.

"Нещодавно я зайшов на сайт boxrec.com - це загальносвітовий рейтинг боксерів, там зібрана вся статистика і всі поєдинки, - розповідає Сергій Долбілов, керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер". - І в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії я виявив одразу два українських прізвища. Василь Ломаченко в цьому списку посідає п'ятий рядок, Олександр Усик - п'ятнадцятий. Коли вдумуватися у це, то відчуваєш цілу гаму почуттів - від гордості до захоплення. Серед п'ятнадцяти кращих боксерів світу - двоє українців! І вони обидва в один вечір вийдуть на ринг відстоювати своє чемпіонське звання. А телеглядачі "Інтера" стануть свідками цього боксерського шоу!"

Не пропустіть - справжній український бокс наших чемпіонів! У неділю, 9 квітня, о 5.00 в програмі "Великий бокс" на "Інтері" пряма трансляція з США, повтор - о 12.00. https://youtu.be/4JAtrGz7jAA