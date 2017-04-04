"Перевірка на дієздатність" для Олександра Редчича

Завтра, 5 квітня, о 18:00 в ефірі телеканалу "Інтер" випуск програми "Стосується кожного" під назвою "Перевірка на дієздатність". Це продовження однієї з найбільш яскравих і емоційних програм проекту – історії Олександра Редчича, яку країна дізналася на початку лютого. Як виявилося, після ефіру у житті Саші відбулося кілька кардинальних змін, про які він готовий відверто розповісти в студії "Стосується кожного".

Історія Олександра Редчича з Чернігівської області вперше прозвучала в ефірі телеканалу "Інтер" 8 лютого 2017 року. Хлопець, який зумів самотужки впоратися зі страшними діагнозами, на очах телеглядачів вперше зустрівся з мамою, яка відмовилася від нього одразу після народження. Заради цієї зустрічі, про яку Саша мріяв все життя, він домігся практично неможливого – офіційного визнання своєї дієздатності.

Здавалося б, все склалося вдало, довгоочікувана зустріч відбулася. Мрія знайти сім'ю здійснилася. Але смуга випробувань на міцність для Саші, на жаль, не закінчилася.

"Ми дізналися, що в житті Олександра після ефіру відбулося кілька різких негативних і позитивних поворотів, – розповідає редактор програми Юрій Володьков. – Коли ми запрошуємо людину в студію, знімаємо про нього програму, то певним чином беремо на себе відповідальність за його подальшу долю. Тому намагаємося відстежувати, як змінюється його життя після участі в "Стосується кожного". У Саші сталося велика радісна подія: з'явилася нова сім'я. З'ясувалося, що він набрався сміливості і почав пошуки дівчини, з якою спілкувався в інтернаті і про яку не міг забути весь це час. Як ми могли про це не розповісти?"

Але, на жаль, не всі зміни були позитивними. Виявилося, що мама, яка обіцяла ніколи нікуди більше не відпускати Сашу, сьогодні не виходить з ним на зв'язок, хоча редакторам програми говорила, що спілкується з сином регулярно. А також – що деякий час Саша жив на вулиці, незважаючи на те, що в студії програми його друг обіцяв допомогти з житлом.

"У новому випуску ми хочемо розставити крапки над "і", тому що я впевнений: у відносинах Саші з мамою крапку ще не поставлено, – продовжує Юрій Володьков. – Я розмовляв з нею і готовий на 80% гарантувати, що рано чи пізно вона все-таки проявить більшу увагу до сина. Можливо, просто занадто багато всього на неї обрушилося: поява Сашка, його наполегливість і бажання спілкуватися, його проблеми з пропискою... Але знайшлася родина, яка прийняла його, як рідного. Саша насправді не ображений на маму, він готовий її розуміти і прощати всупереч всьому. Наше завдання – підтримати Сашу і його нових батьків, закріпити позитивні моменти в його житті і допомогти зрушити з мертвої точки у вирішенні тих питань, які йому дуже важливо прояснити".

Один з таких моментів – взаємовідносини з другом, який у студії програми обіцяв дати притулок Саші. Як сталося, що Олександр Редчич незабаром опинився на вулиці? Хто винен, що виник конфлікт, і чи зможуть двоє колишніх інтернатівців почути один одного і зрозуміти?

Не пропустіть у середу, 5 квітня, в 18:00 на "Інтері" – несподіване і драматичне продовження історії Олександра Редчича, тендітної людини з великою душею, у спеціальному випуску "Перевірка на дієздатність".