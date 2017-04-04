На "Інтері" – прем'єра серіалу "Любов за законом": слідство веде Нонна Гришаєва

10 квітня на телеканалі "Інтер" стартує прем'єра багатосерійного романтичного детектива "Любов за законом" виробництва компанії Star Media. У головній ролі – улюблена актриса телеглядачів Нонна Гришаєва. Відома актриса грає талановитого слідчого Надію Полякову, яка має надзвичайну інтуїцію. Вона здатна розгадати будь-яку кримінальну загадку! При цьому жінка успішно поєднує роботу з вихованням трьох дітей. Також у серіалі ми побачимо популярних акторів Ігоря Ліфанова, Олександра Мохова, Олену Санаєву, Галину Петрову та інших.

Надія Полякова – неординарна жінка: мати трьох дітей і чудовий детектив. Вона розривається між домом і відділом вбивств, адже діти – сенс її життя, але робота – її пристрасть! І, звісно, в житті капітана поліції є місце для кохання.

Методи розслідування Полякової завжди нестандартні: на першому місці у неї – інтуїція. Колишній чоловік героїні – підполковник Поляков – також працює в поліції. Екс-чоловікові не подобається, що Надія повернулася на службу, до того ж він зауважує, що її відносини з новим керівником – майором Крюковим – починають виходити за рамки робочих. Поєднання двох сильних характерів, гумор і взаємна симпатія допомагають Поляковій і Крюкову боротися зі злочинністю та рухатися назустріч своїм почуттям.

Серіал "Любов за законом" поєднує в собі два жанри, однаково улюблених глядачами, – романтичну мелодраму і детектив. Режисером картини виступив Андрій Мармонтов, відомий телеглядачам за роботою в детективних серіалах про Дашу Васильєву та Івана Подушкіна за романами Дар'ї Донцової.

"Це жіночий детектив: про жінку і для жінок, – розповідає режисер-постановник. – Капітан Полякова завдяки гострому розуму та інтуїції завжди першою знаходить вихід із найскрутніших ситуацій. У нашому серіалі важливу роль відіграє особистість актриси Нонни Гришаєвої, яка може бути і дотепною, і іронічною, і жорсткою, але при цьому завжди залишається справжньою жінкою".

Незважаючи на величезну кількість ролей у кіно, театрі і на ТБ, участь в серіалі "Любов за законом" для Нонни Гришаєва – перший досвід зйомок у детективному жанрі.

"Раніше я ніколи не грала слідчих, і це абсолютно нова для мене історія, – зізнається актриса. – Але героїня дуже близька мені. У мене теж сильно розвинене те, що прийнято називати "внутрішнім голосом". І вона – така ж божевільна мама, як я! Кожна серія "Любові за законом" – це нова історія. Між собою їх пов'язує потужна наскрізна лінія – стосунки героїні з чоловіками та її відносини усередині родини".

Основні зйомки серіалу "Любов за законом" проходили в Одесі. Виконавиця головної ролі Нонна Гришаєва сама родом з Південної Пальміри, тому їй було особливо приємно працювати в рідному місті.

"Одеса – мій дім, моя підзарядка, мені тут допомагає море, – говорить актриса. – Я рахувала години і чекала того моменту, коли почнуться зйомки, коли я прилечу додому і вставлю свою батарейку в зарядний пристрій".

Любов, зрада, хитросплетіння людських доль і заплутані детективні історії – в романтичному романі "Любов за законом" на телеканалі "Інтер" з понеділка по четвер о 21:00. https://youtu.be/TJjOiLpGXbY

Жанр: романтичний детектив

Виробництво: Star Media

Режисер: Андрій Мармонтов

Оператор-постановник: Євген Коропцов

У ролях: Нонна Гришаєва, Олександр Мохов, Ігор Ліфанов, Олена Санаєва, Галина Петрова, Максим Саприкін, Аріна Данилова, Антон Богатирьов, Ян Ільвес, Надія Азоркіна, Леонід Тимцуник та інші.





