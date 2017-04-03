Для телеканалу "Інтер" знімають "Райдугу кохання"

У Києві тривають зйомки багатосерійної мелодрами "Райдуга кохання". Новий серіал для телеканалу "Інтер" знімає компанія PRO-TV, режисери - Ігор Забара та Сергій Терещук. Головні ролі виконують молоді актори Іван Колесников, Дар'я Легейда та Ксенія Мішина. Також у серіалі задіяні Ольга Сумська, Володимир Виноградов, Валерій Афанасьєв, Євген Воловенко, Олена Турбал, Олексій Нагрудний, Ігор Рубашкін, Тамара Морозова та Міла Сивацька.

Зйомки "Райдуги кохання" проходять в Києві та Київській області. Як стверджують творці проекту, це - драма, в центрі якої - любов, помста і зрада. Але в серіалі, як і в реальності, життя героїв сповнене сюрпризів. І на телеглядачів чекають не лише бурхливі пристрасті, а й чимало екшену.

"Серіал "Райдуга кохання" наближений до нашої дійсності: з героями відбувається усе те, що відбувається зі звичайними людьми, - розповідає режисер Сергій Терещук. - Просто усі події стиснуті в часі, тому все - на межі, перенасичене. У нашій картині є й заздрість, і пристрасть, і любов, і кров, і зрада, і ненависть. Є і крайні прояви людських почуттів, коли люди скидають один одного з даху, підлаштовують аварії. А десь там триває звичайне життя. Як говорив Чехов, "люди пьют чай, а в это время рушатся их судьбы". Так відбувається і в нашій картині".

Головний герой історії - яскравий та успішний Женя Ханжонков, помічник впливового бізнесмена Кумачева. Ніхто не здогадується, що усі думки Жені лише про оде - помсту. Одного разу в будинку Кумачева він зустрічає свою колишню кохану Інну, відтоді його життя кардинально змінюється. Утім, у дівчини немає часу на розваги та захоплення: їй доводиться багато працювати, адже у неї - маленька дитина. Незважаючи на непросту долю, у Інни повно заздрісників, серед яких і дочка олігарха Камілла, яка закохана в Женю. Утворюється любовний трикутник. І кожному з його учасників є що приховувати...

Роль Жені грає молодий і талановитий актор Іван Колесников, відомий українським телеглядачам за серіалами "Зачароване кохання", "Обручка", "Поцілунок", "Руда".

"У серіалі мене, перш за все, зацікавив сценарій, - каже Іван. - Мені подобається мій персонаж, він людина, в якій є і погані, і хороші якості. Звичайно, деякі риси характеру Жені Ханжонкова мені не притаманні. Власне, почуття помсти. Але в кіно і театрі я часто грав негативних персонажів, тому можу собі уявити, що це таке. До того ж акторові завжди цікаво грати несхожі характери: чим більше роль на опір, тим краще".

У незвичному образі постане в картині улюблениця глядачів Ольга Сумська, яка грає маму головного героя.

"Коли мені запропонували роль Тетяни Ханжонкової, я прочитала сценарій і подумала: ну ось - знову жінка з суворим характером! - розповідає Ольга Сумська. - Я розуміла, що треба щось міняти, шукати новий образ, тим більше - після успіху Софії Миколаївни у "Гречанці" глядачі вже звикли, що я граю стервозних дам. Один знайомий журналіст запитав мене: ну що, знову стерво? Я знайшла, що відповісти: "Знаєте, краще зла матінка, аніж добра бабуся". Глядачі побачать мене в іншомуобразі: темноволосу і карооку, запальну і емоційну. У цій історії є що грати! Так, моя героїня одержима помстою за чоловіка, бо шалено його кохала. Це дуже сильна, владна жінка, мати дорослого сина. Втративши чоловіка, вона бореться за майбутнє сина. А програвати вона не звикла".

Прем'єра серіалу "Райдуга кохання" відбудеться на телеканалі "Інтер" вже цієї весни.

Сюжет програми "Ранок з "Інтером" зі знімального майданчика серіалу - https://youtu.be/x9IecMwaBBI