Трагедія ревізора, маніяк-шахіст та літера "Й" як доказ - в ефірі нові серії "Речдоку"

Дивіться на цьому тижні в ефірі "Інтера" три прем'єрні серії циклу детективних докудрам "Речдок".

Трагедія, про яку піде мова у вівторок, 4 квітня, о 15:50 у випуску "Фатальна комбінація", сталася у 1978 році в Краснодарі. У будинку заступника начальника контрольно-ревізійного відділу Федора Котова були вбиті його дружина та дочка-студентка. Котов підозрює, що смерть рідних могла бути помстою за його принциповість під час перевірки хлібозаводу. До загибелі близьких його самого намагалися вбити, підрізавши гальмівний шланг в автомобілі. Це міг зробити автослюсар Бойко, який провертає на хлібозаводі свої темні справи.

"Одноразове списання 15 тонн борошна - виробнича необхідність або махінація з метою отримання особистої вигоди? - задається питанням ведучий Артем Позняк. - Якщо хтось допустив псування такої кількості державних запасів, то потрібно знайти винних і покарати. Якщо ж мова йде про фіктивне списання і підтвердяться факти розкрадання, директору хлібозаводу загрожуватиме значний термін - до 15 років позбавлення волі. У будь-якому випадку робота ревізора загрожувала благополуччю багатьох впливових людей. Вбивство, пов'язане з професійною діяльністю, - така версія здається найбільш логічною. Але з'являється речовий доказ, який змушує розглянути іншу версію".

У середу, 5 квітня, о 15:50 - незвичайний випуск програми - "Чорний ферзь". У 1981 році біля свого будинку була вбита шістнадцятирічна донька відомого шахіста Анна Карпуніна. З дівчини зняли сережки і кулон. На наступний день затримали викрадача сережок - Анатолія Мартинюка, але кулон так і не знайшли. За кілька днів відбулося ще одне вбивство - нареченого Анни, Костянтина. Примітно, що поряд з тілами жертв вбивця залишив шахові фігури. Слідство звинувачує у скоєнні обох злочинів колишнього хлопця Анни, Данилу Смирнова. Його засудили до найвищої міри покарання і привели вирок у виконання. Але через рік до газети "Ленінградська правда" надійшов анонімний лист, автор якого зізнається в подвійному вбивстві і як доказ вкладає у конверт кулон Анни... Хто насправді розіграв жорстоку шахову партію, і чи були в цій грі інші жертви?

У четвер, 6 квітня, о 15:50 дивіться випуск під назвою "Технологія підміни". Цього разу слідчий повинен розкрити справу про вбивство технолога Борисоглібського м'ясокомбінату Дмитра Єрохіна. На лобі чоловіки - напис червоною помадою "УБИЙЦА" з помітною галочкою над літерою "Й". Слідчий підозрює, що Єрохіна могла вбити буфетниця Богульська, яка не змирилася з розривом їхніх любовних відносин. За версією слідчого, жінка вкрала пістолет у сусіда і застрелила Єрохіна. Але через кілька днів у лісі знаходять тіло Ніни. Злочинці намагалися інсценувати самогубство дівчини, проте речові докази говорять про те, що її вбили і вже потім перенесли тіло в ліс.

"Від самого початку в справі про вбивство Дмитра Єрохіна було чимало зачіпок, - розповідає ведучий Артем Позняк.- Куля, яку витягнув експерт, випущена з пістолета марки "Люгер" - трофейної зброї часів Великої Вітчизняної війни. Встановили і час вбивства - 22:45. Саме тоді через станцію проходив швидкий поїзд, він і заглушив звук пострілу. Але найважливішим речовим доказом став напис на лобі жертви..."

Не пропустіть прем'єрні випуски "Речдоку" і кращі серії минулого сезону проекту на цьому тижні з вівторка по п'ятницю о 15:50 на телеканалі "Інтер".