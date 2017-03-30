Замок для Попелюшки, водоспад з мінеральною водою і вся правда про зйомках програми "Україна вражає"

1 квітня в 9:00 в ефірі "Інтера" – весняний, яскравий і по-справжньому першоквітневий випуск програми "Україна вражає".

"Навесні нам всім хочеться максимум свіжості, у тому числі – і свіжих емоцій, – констатує ведуча проекту, Валерія Микульська. – У нашій країні цього в надлишку! Хто-то, а я це точно знаю!".

Заради того, щоб отримати максимум вражень та розповісти про них телеглядачам, команда проекту знову перетвориться на істориків і культурологів, дослідників аномальних зон, еко - і этнотуристов.

Могутні стародавні скелі, овіяні легендами про гуцульського Робін Гуда – Олексу Довбуша, водоспади натуральної мінеральної води, штучні Альпи у Тростянецькому дендропарку, українська тайга і надзвичайно красивий замок, наче з казки про Попелюшку. Розповідь про ці неймовірні місця і про багатьох інших – у новому випуску програми.

"Мене вразила історія створення мініатюрних Альп в Тростянці, – ділиться Валерія Микульська. – Кажуть, в одному зі своїх європейських подорожей вже немолодий, але заможний Іван Скоропадський закохався в юну швейцарку, покликав заміж. Проте дівчина була вередливою, поставила умову: мовляв, переїду, як створиш для мене маленьку Швейцарію. І кавалер прийняв виклик, побудував! Правда, далося це нелегко".

Крім подорожі старовиньою садибою, ведуча програми досліджуватиме туристичні еко-стежки, вивчить легенди Олеського замку на Львівщині і вирушить у трипільське минуле. А ще – пройдеться вуличками колишнього польського курорту №1, а зараз – невеликого українського міста-півострова Заліщики на Дністрі. Глядачів чекають непідробні емоції, лайфхаки, випробувані на собі, звіти про допущені туристичні помилки та багато красивих кадрів, від яких захоплює подих.

І спеціально до 1 квітня команда проекту підготувала особливий сюрприз: шанувальники програми побачать, що ж відбувається під час мандрів телвізійників, по той бік камери. Смішні, курйозні, кумедні випадки на зйомках і вся правда про життя на колесах. Не пропустіть, тільки цієї суботи, 1 квітня, о 9:00 на телеканалі "Інтер"!

1 квітня "Україна вражає" на "Інтері" - https://youtu.be/CmQ2X9JIVrs



