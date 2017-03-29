Учасниця аукціону "Інтер – дітям" знялася у випуску "Речдоку"

Днями учасниця благодійного аукціону "Інтер – дітям" побувала на зйомках циклу детективних докудрам "Речдок" і стала однією з героїнь нового сюжету.

Зоряна Маленюк з Хмельниччини викупила на сайті аукціону deti.inter.ua лот – візит на знімальний майданчик програми, а в результаті не тільки побачила, як робиться проект, але і знялася в ньому, а також побувала у студії програми і познайомилася з ведучим Артемом Позняком.

Для команди "Речдоку", який вперше з'явився на екранах не так давно, в листопаді 2016 року, – це перший, прем'єрний лот на сайті онлайн-аукціону, в ході якого вже четвертий рік поспіль проходить збір коштів на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень. Зараз аукціон має нову мету – апарат інтенсивної вентиляції легенів експертного класу VELA для реанімації Центру дитячої токсикології, інтенсивної та еферентної терапії НДСЛ "ОХМАТДИТ".

На зйомки Зоряна приїхала з міста Нетишин Хмельницької області. "Я хотіла взяти участь у благодійній акції, шукала таку можливість, – розповідає вона, – Коли зайшла на сайт deti.inter.ua виявилося, що у вас – дуже цікаво. Ти не просто переводиш гроші, щоб допомогти дітям, але і отримуєш незвичайну можливість для себе. Я далека від телебачення, працюю на атомній електростанції, займаюся закупівлями обладнання. Ніколи не була на зйомках, тому стало дуже цікаво подивитися зсередини, як робиться історичний проект".

Володарку прем'єрного лота "Речдоку" підхопили у метро і привезли... на мініатюрний блошиний ринок на околиці Києва. Ще з ранку тут нічого не було, тільки цегляні стіни старої лісопилки і голі весняні дерева. Цей ринок повоєнних років минулого століття був створений хвилин за тридцять – для зйомок нового детективного сюжету.

На майданчику гості запропонували роль на вибір: хочеш – будь продавцем, хочеш – покупцем. У результаті вона вирішила, що більше схожа на дівчину, яка від нудьги прийшла в зону стихійної торгівлі того часу. Зоряна повинна була прогулюватися уздовж торгового ряду, розглядати товари, розпитувати про них продавців.

У центрі сюжету цього випуску з промовистою назвою "Слід американського черевика" – вбивство невідомого, тіло якого знайшли в купе поїзда. Слідчих насторожило взуття потерпілого: вона в вочевидь не належало чоловікові. Здавалося, що його перевзули перед або відразу ж після смерті.

Весь процес зйомки сцени з учасницею аукціону зайняв хвилин сорок. Після цього зняли грим, передяглися, і – на другу локацію, в студії програми "Речдок", яка знаходиться в одному з павільйонів кіностудії ім. Довженка.

Спочатку дівчина трохи ніяковіла, відчувала себе скуто, але після знайомства з хлопцями зі знімальної групи і ведучим Артемом Позняком напруга зникла. Артем розповів Зоряні, що недавно сам став жертвою злодіїв. В одному з торгових центрів столиці у нього вкрали гаманець з грошима та золотом. В результаті він написав заяву в поліцію і тепер чекає, ч зможуть сучасні оперативники і слідчі спрацювати на результат і розкрити цей нехитрий злочин?

"Тепер я розумію, наскільки це кропітка праця – зйомки, – ділиться враженнями дівчина. – І не очікувала, що вдасться познайомитися з ведучим програми, сфотографуватися з ним, що він виявиться настільки відкритою і приємною спілкуванні людиною, без жодної "зірковості". Думаю, ще довго буду під враженням. Стало навіть трохи шкода, що свого часу я не вибрала якусь творчу професію".

Зйомки проекту тривають, і щотижня з вівторка по п'ятницю глядачі можуть розгадувати кримінальні загадки разом з героями "Речдоку". А для тих, хто хоче стати частиною великого важливої справи і допомогти у зборі коштів на медобладнання для порятунку життя дітей, на deti.inter.ua, як і раніше багато незвичайних і ексклюзивних лотів-пропозицій. Це і танцювальна репетиція від Ольги Цибульської, і автографи Антоніо Бандераса, Тома Круза, і бігове тренування з Іриною Ліщинською, і велопрогулянка з Владом Ямою, і тренування з Василем Вірастюком та Сергієм Конюшком, і майстер-клас з вокалу від Міли Нітіч, і ще багато іншого. Всі виручені кошти підуть на порятунок дитячих життів.

Поспішайте допомагати іншим. Адже робити добро – легко!

Інформація про аукціон:

Онлайн-аукціон благодійної організації "Інтер" – дітям" проводиться з 2014 року. Його мета – збір коштів для придбання сучасного медичного обладнання, яке допоможе рятувати життя та здоров'я дітей. Лоти надаються відомими артистами, художниками, музикантами, спортсменами, акторами і просто небайдужими людьми. Це і пам'ятні речі, і можливість поспілкуватися з зіркою в рамках майстер-класу або за чашкою кави, взяти урок акторської майстерності, плавання або вокалу, побувати за лаштунками проектів і на знімальних майданчиках улюблених серіалів та програм.

Раніше, завдяки всім учасникам аукціону, були придбані й доставлені в медустанови кардіомонітор нового покоління, а також апарат для краніоцеребральної гіпотермії, який захищає мозок новонародженого від наслідків асфіксії, здатних спричинити за собою ДЦП. Навесні 2016 року в київський Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України (ПАГ) будо доставлено апарат для підтримки дихання новонароджених. 15 лютого 2017 року у відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених і недоношених дітей ПАГа було передано ще одне медобладнання – сучасний апарат штучної вентиляції легенів Avea, кошти на який збиралися спільними зусиллями практично весь минулий рік. Зараз аукціону нова мета – апарат інтенсивної вентиляції легенів експертного класу VELA для дітей від 3 до 18 років для реанімації Центру дитячої токсикології, інтенсивної та еферентної терапії НДСЛ "ОХМАТДИТ". Будь-який бажаючий може долучитися до доброї справи, купивши лот або зробивши благодійний внесок на сайті deti.inter.ua.