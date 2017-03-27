5 головних причин подивитися кіносеріал "Мата Харі"

Сьогодні ввечері українських телеглядачів чекає інтригуюча зустріч з однією з найвідоміших і загадкових жінок минулого століття. О 21:00 в ефірі телеканалу "Інтер" стартує довгоочікувана прем'єра – 12-серійна історична драма "Мата Харі" виробництва компанії Star Media. І є як мінімум 5 причин, щоб відкласти всі свої справи і присвятити вечір перегляду цього унікального проекту.

1. Новий погляд на легенду

Неординарне і яскраве життя Мати Харі завжди оточували безліч таємниць і легенд. Шпигунка, танцівниця, куртизанка – ці слова першими спадають на думку, коли ми чуємо її ім'я. Але компанія Star Media і телеканал "Інтер" розкажуть власну історію Мати Харі. В ній Маргарета Зелле постає, насамперед, як жінка і мати, сильна і цілеспрямована, зі своїми переживаннями, слабкостями і мріями про велике кохання.

"Життя Мати Харі одночасно захоплююче і трагічне, – говорить генеральний продюсер Star Media Влад Ряшин. – Ми розповімо історію про дуже сильну жінку, яка закохала в себе величезну кількість людей, але при цьому сама була обділена любов'ю і знайшла її тільки наприкінці свого короткого, але вкрай драматичного і яскравого життя. Її кинули у дитинстві, вона втекла від чоловіка-тирана, втратила дочку, вона зробила себе сама, самостійно вибудувала свою кар'єру".

2. Міжнародний розмах

Зйомки історичної драми "Мата Харі" тривали п'ять років і проходили в Португалії, Росії та Україні. Творцям серіалу вдалося зібрати в одному проекті найкращих фахівців з усього світу. Одночасно на майданчику працювало понад 200 осіб багатонаціональної команди: українці, росіяни, французи, американці, іспанці, португальці та ізраїльтяни. Фільм знімали три режисера: американець Денні Беррі, француз Джуліус Берг і українка Ольга Ряшина. Історичні костюми для акторів створювала відомий португальський дизайнер Марія Гонзага. Бюджет картини склав 12 млн доларів. Аналогів цьому проекту ще не було на пострадянському просторі. Права на показ серіалу викупили вже 30 країн.

3. Зірковий склад

Жоден вітчизняний серіал на даний час не може похвалитися такою кількістю зірок світового масштабу в кадрі! Крістофер Ламберт ("Горець", "Беовульф"), Джон Корбетт ("Секс у великому місті", "Моє велике грецьке весілля"), Рутгер Хауер ("Той, що Біжить по хвилях", "Попутник", "Леді-яструб"), Ваїна Джоканте ("99 франків", "Розпусник"). Також в картині знялися такі добре відомі нашому глядачеві актори, як Олексій Гуськов, Світлана Ходченкова, Максим Матвєєв, Вікторія Ісакова, Ксенія Раппопорт.

"Я погодився взяти участь в серіалі "Мата Харі", тому що мені сподобався сценарій, – зізнається актор Крістофер Ламберт. – Він дуже близький до тієї справжньої історії, яка сталася більше століття тому. Весь сценарій – це правильно вибудувана історія. Все, як потрібно. З романтичними відступами, небезпекою, екшеном, людяністю. Все дуже виважено".



4. Епоха у дрібницях



Події кіносеріалу "Мата Харі" розгортаються з 1900 по 1917 роки. Команда доклала максимум зусиль, щоб відтворити ту епоху. Велика частина роботи проходила в Португалії: центр Лісабона є ідеальним для зйомок історичного кіно, адже там, згідно містобудівної політики практично немає зовнішньої реклами, пластикових вікон, супутникових антен. У проекті не буде бутафорії. Всі атрибути того часу – справжні. Їх по крихтах збирали в музеях, антикварних магазинах і приватних колекціях. Так, глядачі "Мата Харі" побачать на екрані справжні перші автомобілі Ford T, Chrysler, Buick, і Renault – все в ідеальному стані і на ходу. Буде в кадрі багато унікальних раритетних речей, які вже вийшли з нашого ужитку, наприклад, прилад для визначення якості чорної ікри або інструменти старовинного індонезійського оркестру гамелан, під акомпанемент якого танцювала в свій час Мата Харі.

Актори серіалу стануть на екрані в розкішних нарядах початку XX століття, їх шили на замовлення в ательє португальського художника по костюмах Марії Гонзаги. Так, тільки для головної героїні було виготовлено понад 120 варіацій костюмів.

"Мата Харі жила у багатьох європейських містах, мода в яких могла відрізнятися. Я дивилася, які костюми використовували саме в цій країні в ту епоху, і намагалася зробити схожі, – розповідає Марія Гонзага. – При створенні костюмів ми використовували старі фотографії, адже вони наочно розповідають про уподобання в одязі. Всі костюми зроблені вручну".

5. Актори на майданчику

Нелегке завдання стояло перед акторами: щодня їм потрібно було перевтілюватися в людей іншої епохи.



"Тоді все було інакше, – каже виконавиця головної ролі Ваїна Джоканте. – Мені важливо було зрозуміти, як в той час люди розмовляли, висловлювали емоції, ходили. Перевтілення відбувалося щоранку: коли мені накладали грим, робили зачіску, одягав костюм або плаття... І поступово, з кожним штрихом, з кожною хвилиною роботи групи стаєш ти все більше Матою Харі. І все. Ти виходиш на майданчик – і в тебе інша хода, у тебе зовсім інша поcтава, погляд, інша манера мовлення. Я дихаю, як Мата Харі, я тримаюся, як Мата Харі, я навіть обідаю з групою, як Мата Харі".

Багато акторів перед зйомками брали уроки верхової їзди і вчилися стріляти з ретро-зброї. Крім того, серіал "Мата Харі" знімали англійською мовою, тому деяким артистам довелося удосконалювати свою вимову. Наприклад, актор Максим Матвєєв їздив для цього до Каліфорнії, де пройшов курс навчання і отримав диплом однієї з найвідоміших мовних шкіл світу. А Світлані Ходченковій довелося вивчити ще й сербську мову, адже в серіалі "Мата Харі" їй дісталася роль шпигунки з Сербії.

Дивіться серіал "Мата Харі" на телеканалі "Інтер" з понеділка по четвер о 21:00 https://youtu.be/3STYKyuZ5D0

"Мата Харі"

Жанр: історична драма

Кількість серій: 12

Рік: 2016

Виробництво: Star Media



Режисери: Денніс Беррі, Джуліус Берг, Ольга Ряшина

Сценарій: Ігор Тер-Карапетов, Олег Кирилов, Денніс Чарльз Беррі

Оператори-постановники: Олег Лукічов R. G. C., Андрій Каторженко, Олексій Морозов

Композитор: Олексій Айгі

Продюсери: Влад Ряшин, Олександр Стариков



У ролях: Ваїна Джоканте, Ошин Стак, Рутгер Хауер, Джон Корбетт, Крістофер Ламберт, Олексій Гуськов, Світлана Ходченкова, Ехезкель Лазаров, Максим Матвєєв, Раді Шербеджія, Алсидеш Естрела, Вікторія Ісакова, Нуно Лопеш, Кріс Мерфі, Олександр Петров, Ксенія Раппопорт, Карлоту Котто, Марія Фоміна, Макар Запорізький



Опис: Маргарет Мак-Леод переслідує колишній чоловік, він позбавляє її опіки над дочкою і кидає напризволяще без жодних засобів до існування. Вона стає танцівницею, зневірившись знайти який-небудь інший заробіток. Під псевдонімом Мата Харі Маргарет підкорює європейську еліту. Для неї відкриваються двері розкішних особняків і вілл, кожен виступ - неймовірний фурор. Але незабаром Перша світова війна, яка назавжди змінить хід історії. І чи Мата Харі здогадується, яку роль їй судилося зіграти в майбутніх подіях?



