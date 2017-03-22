Казковий острів, місто під землею і замок з грошової купюри – "Україна вражає" знову і знову

У суботу, 25 березня, о 9:00 в ефірі "Інтера" – нова порція вражень і найнесподіваніші маршрути від команди тревел-шоу "Україна вражає" та його ведучої Валерії Мікульскої.



Цього разу невтомні мандрівники заманять глядачів практично на край світу, проведуть легендарними козацькими землями, заінтригують спуском у катакомби і нададуть можливість помилуватися містом-музеєм, яким виповнилося 755 років! Команда проекту переконана: за враженнями не обов'язково їхати за океани, спершу добре б дізнатися рідну країну!



"Мимо острова Буяна в царство славного Салтана", – цитує відомі пушкінські рядки Валерія Микульська. – Історики досі сперечаються, який острів був прототипом казкового Буяна? Одна з версій – острів Березань, омитий з одного боку дніпровськими, а з іншого – чорноморськими водами. Поїхали?"



Глядачі програми також побачать будівлю, зображення якої надруковано на 200-гривневій купюрі – замок князя Любарта, розташований в серці сучасного Луцька. Саме тут зароджувався праєвропейский союз, сюди в гості до могутнього князя приїжджали іноземні монархи і посли. Ще одна історична поїздка у місто Чигирин, на батьківщину Богдана Хмельницького. Творча команда проекту "Україна вражає" запрошує глядачів побачити, як жив славетний гетьман, за яким столом сидів і яким милувався краєвидом з вікна.



Тим, хто хотів би забути про все і перші теплі вихідні присвятити єднанню з природою, тревел-шоу радить вирушити до найбільшого українського ландшафтного парку – Міжрічинського. Густі ліси, заболочені долини, піщані дюни – більше ста тисяч гектарів території, просто рай для туриста. І в ньому неможливо заблукати. Чому? Про це та інше – у новому випуску програми.



Не обійдеться і без містики. Адже "Україна вражає" відвідає стародавній Острог на Рівенщині. Місцеві мешканці впевнені: тут під землею знаходиться покинуте місто. Ось тільки катакомби під Острогом згадуються в місцевих літописах лише до середини XVII століття. А далі – тиша. Поки ніхто з сучасників не насмілився досліджувати цю територію до кінця. Кажуть, всі, хто спускався у катакомби, – зникли. Знімальна група "Україна вражає", всупереч застереженням місцевих гідів, вирушає досліджувати цю заборонену територію.



Що сталося з Валерією Микульской в містичному Острозі, чим здивувала готична садиба на Черкащині, а також – які пам'ятки Чернівців "Україна вражає" рекомендує відвідати обов'язково? Не пропустіть – у суботу о 9:00 на телеканалі "Інтер". Почніть вихідні цікаво!



Не пропустіть! "Україна вражає" 25 березня в 9:00 на "Інтері" – https://youtu.be/e-kSj6_-A0w