На "Інтері" – світова прем'єра "Мата Харі"

27 березня на "Інтері" стартує прем'єра одного з найрезонансніших світових проектів останніх років – 12-серійна біографічна драма "Мата Харі". Масштабний проект компанії Star Media знято за участю телеканалу "Інтер", в ньому грають зірки світового рівня з різних країн, зокрема Росії, Франції, Іспанії, США, Португалії та Голландії. Картину засновано на реальних подіях, вона розповідає про незвичайне життя легендарної особистості ХХ століття – шпигунки, танцівниці і куртизанки.

Про Мата Харі – одну з найвідоміших і загадкових жінок минулого століття – написано багато книг і знято чимало фільмів. Їх автори, як правило, розповідають про героїню як про куртизанку і шпигунку. Але творці багатосерійного фільму "Мата Харі" вирішили показати інший бік її життя. Для них головна героїня – молода жінка, яка багато страждала, відчайдушно боролася за свою незалежність і любов, за право виховувати дочку, яка не складала рук у хвилини відчаю і зуміла підкорити світ. У серіалі біографічні факти життя Маргарете Зелле, відомої нам під іменем Мата Харі, майстерно переплетені з художнім вимислом, тому одночасно з реальними історичними персонажами на екрані з'являються і вигадані герої.

Головну роль зіграла французька актриса Ваїна Джоканте ("99 франків", "Розпусник"). В її творчій біографії така масштабна роль – перша. На вибір творців проекту вплинув той факт, що в минулому сама Ваїна – професійна танцівниця.

"Мені б хотілося, щоб глядачі побачили в моїй героїні насамперед жінку, яка багато пережила, – каже Ваїна Джоканте. – Феміністка, красуня з сумною долею, Мата Харі боролася за свої права серед чоловіків, наділених в ті часи необмеженою владою. Вона була натхненням. Справжня діва, справжня жінка у всіх відносинах".

Життя Мата Харі було пов'язане з різними країнами і людьми різних національностей, її ім'я відоме в багатьох куточках земної кулі. Тому автори кіносеріалу вирішили, що розповідати цю історію повинні актори різних країн. Проект з самого початку замислювався як міжнародний: у картині взяли участь зірки світового кіно – Рутгер Хауер, Крістофер Ламберт, Джон Корбетт.

"У нас зібралася дуже хороша команда, – ділиться враженнями про зйомки Рутгер Хауер. – На майданчику говорили англійською, португальською, французькою, російською, данською, але процес, незважаючи на ці мовні відмінності, йшов жваво. Це завжди найголовнішеі ключове завдання, коли люди працюють в міжнародній команді. Творці картини ретельно опрацьовували кожен момент і робили це дуже талановито. На зйомках "Мата Харі" люди намагалися зробити щось незвичайне і нове. Я сподіваюся, що глядачам сподобається результат".

У проекті не тільки акторський склад інтернаціональний, на знімальному майданчику працювали українці, росіяни, французи, американці, іспанці, португальці та ізраїльтяни. Основна частина зйомок проходила в Португалії. З волі художників-постановників і продюсерів Лісабон з легкістю перетворювався на Париж, Амстердам та інші європейські міста початку ХХ століття.

"Весь знімальний процес серіалу, як і життя Мата Харі, був наповнений якоюсь магією і таємними знаками, – розповідає генеральний продюсер Star Media Влад Ряшин. – Перший знімальний день проходив у Португалії, в особняку. Його власники дозволили нам розібрати фальш-стіну. І коли ми це зробили, то знайшли за нею кімнату-схованку, в якій знайшли величезну кількість фотографій, листів, книг, вирізок з газет з середини ХІХ століття по 1930 рік, тобто там – весь період життя Мата Харі! Це була абсолютно несподівана і корисна знахідка для нас. Наші художники за цими картинами і малюнками потім робили костюми, капелюхи, карети та інший реквізит фільму".

Основні події історико-біографічної драми "Мата Харі" розгортаються з 1900 по 1917 роки. Творцям кіносеріалу вдалося відтворити яскраву картину того дивного часу, який ми називаємо "Прекрасною епохою". Замки і палаци, що зберігають в собі особливу атмосферу, розкішні інтер'єри, відтворені з великою точністю, красиві наряди, екзотичні танці, військові дії і батальні сцени Першої світової війни, любовні і шпигунські пристрасті.

"Мата Харі – це вагомий персонаж ХХ століття, – каже Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. – Вона прожила досить яскраве, дивне, незвичайне життя. Відверто кажучи, думаю, не кожна жінка про таке мріє... Кіносеріал знято за участі зарубіжних зірок, але погляд на цю історію все одно йде зсередини, він наш. В цьому і полягає сенс і значимість проекту. Такий продукт дозволяє нам краще розуміти один одного. Тому що світ не складається тільки з сьогоднішніх відносин, сьогоднішніх політичних ситуацій. Все є набагато серйознішим і глибшим. І, крім того, "Мата Харі" – це ще дуже яскравий і дуже красивий проект, і, звісно, ми дуже горді тим, що маємо відношення до його створення".

Хто така Мата Харі? Які життєві драми довелося пережити Маргарете Зелле на шляху до слави? Які події привели її до розстрілу за звинуваченням у шпигунстві? Чи була щасливою жінка, яка зводила з розуму сильних світу сього, яка підкорила своїми танцями Європи, що стала законодавицею моди? Дивіться в серіалі "Мата Харі" на телеканалі "Інтер" з 27 березня, з понеділка по четвер о 21:00.

Світова прем'єра на "Інтері"

"Мата Харі"

Жанр: історична драма

Кількість серій: 12

Рік: 2016

Виробництво: Star Media

Режисери: Денніс Беррі, Джуліус Берг, Ольга Ряшина

Сценарій: Ігор Тер-Карапетов, Олег Кирилов, Денніс Чарльз Беррі

Оператори-постановники: Олег Лукічов R. G. C., Андрій Каторженко, Олексій Морозов

Композитор: Олексій Айгі

Продюсери: Влад Ряшин, Олександр Стариков

У ролях: Ваїна Джоканте, Ошин Стак, Рутгер Хауер, Ехезкель Лазаров, Максим Матвєєв, Джон Корбетт, Раді Шербеджія, Алсидеш Естрела, Вікторія Ісакова, Нуно Лопеш, Кріс Мерфі, Олександр Петров, Ксенія Раппопорт, Крістофер Ламберт, Олексій Гуськов, Світлана Ходченкова, Карлоту Котто, Марія Фоміна, Макар Запорізький

Опис: Маргарет Мак-Леод, яку переслідує колишній чоловік, позбавляють опіки над дочкою і кинутонапризволяще, без жодних засобів до існування. Вона стає танцівницею, зневірившись знайти який-небудь інший заробіток. Під псевдонімом Мата Харі Маргарет підкорює європейську еліту. Для неї відкриваються двері розкішних особняків і вілл, кожен виступ - неймовірний фурор. Але незабаром Перша світова війна, яка назавжди змінить хід історії. І чи здогадується Мата Харі, яку роль їй судилося зіграти в майбутніх подіях.