"Речдок": смерть в музеї, фатальне весілля і надзвичайна пригода на секретному заводі

Цього тижня в прем'єрних випусках детективного циклу докудрам "Речдок" – три загадкові вбивства: отруєння нареченої на її власному весіллі, вбивство чиновника, перевіряючого секретні об'єкти, і розп'яття мистецтвознавця.

У вівторок, 21 березня, о 15:50 в ефірі телеканалу "Інтер" – серія "Солодка отрута". Це розслідування ретельно продуманого злочину, яке відбулося прямо під час весілля. Наречена Ірина Малютіна після першого келиха шампанського зомліла і, не приходячи до тями, померла. Виявилося, що дівчина була отруєна величезною дозою цианіду. Під підозру потрапляють спочатку свідок, а потім – батько нареченої. Можливо, це помста саме йому, Сергію Малютіну? Адже чоловік, користуючись посадою заваптеки, схиляв молодих співробітниць до інтимної близькості. Версія виглядає тим більш правдоподібною, що хлопець однієї з скривджених дівчат працював фотографом на весіллі...

Друге вбивство, про розслідування якого розповість "Речдок", сталося в одній з кращих готелів Ростова-на-Дону. У номері було виявлено труп чоловіка з вогнепальним пораненням. Виявилося, що загиблий Едуард Борисов прибув з міністерської перевіркою на Ростовський годинниковий завод, кілька цехів якого працювали в таємному режимі. Тому вбивство перевіряючого "нагорі" розцінили як серйозну "надзвичайну пригоду". В ході слідства з'ясувалося, що Борисов помінявся номером з відомим скрипалем Григорієм Питкевичем. У музиканта також виявилися свої скелети в шафі: він живе під чужим ім'ям. Так чиє вбивство планував невідомий стрілок? Таємниці цієї справи будуть розкриті в середу, 22 березня, о 15:50 у прем'єрному випуску "Речдоку" – "Постріл з минулого".

Події, про які мова піде у четвер, 23 березня, у випуску "Розп'яття в музеї", сталися у березні 1969 року в Курському музеї мистецтв. В одному з кабінетів екскурсанти виявляють тіло етнічної німкені Магдалени Дукарт. Шок викликає не тільки факт вбивства, але і обраний спосіб: жінка виявилася розп'ятою. Слідство зацікавив антифашистський плакат на стіні з зображенням розп'ятої людини. Збіг? Натяк? Або спроба направити слідство за помилковим слідом?

"Працюючи над сценаріями кожного з цих випусків, ми знаходили цікаві факти, які не тільки доповнюють нашу розповідь, але і дозволяють краще зрозуміти час, про який йде мова, – говорить шеф-редактор програми "Речдок" Олег Гершкович. – Наприклад, у випуску "Розп'яття в музеї" глядачі дізнаються, як розписувався на своїх полотнах Айвазовський і якими були плакати післявоєнного періоду. В "Пострілі з минулого" – про дуже цікаве підприємство, Ростовський годинниковий завод, та про його унікальні годинники, які йшли виключно на експорт. А у випуску "Солодка отрута" — про те, що відбувалося в радянській фармацевтиці, коли лікарські препарати виготовлялися прямо в аптеках".

Не пропустіть унікальні і захоплюючі розслідування цікавих справ у випусках детективного циклу докудрам "Речдок" з вівторка по п'ятницю о 15:50 на "Інтері".