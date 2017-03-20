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В. о. генерального директора компанії "Торсат" призначенo Марину Новицьку

В. о. генерального директора компанії "Торсат" призначенo Марину Новицьку

20 березня 2017 | 10:37

10 березня виконуючою обов'язки генерального директора компанії "Торсат" призначено Марину Новицьку, яка раніше працювала заступником директора ТОВ "Торсат".

Компанія "Торсат" входить до складу "Інтер Медіа Груп" є ексклюзивним дистриб'ютором на території України телеканалів групи ("Інтер", "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Zoom", "Enter-фільм", "Піксель"), телеканалів "ХSport", "Fashion TV", "Fashion TV HD", "Euronews", а також телеканалу "Інтер+" за межами України.

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