В. о. генерального директора компанії "Торсат" призначенo Марину Новицьку

10 березня виконуючою обов'язки генерального директора компанії "Торсат" призначено Марину Новицьку, яка раніше працювала заступником директора ТОВ "Торсат".
Компанія "Торсат" входить до складу "Інтер Медіа Груп" є ексклюзивним дистриб'ютором на території України телеканалів групи ("Інтер", "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Zoom", "Enter-фільм", "Піксель"), телеканалів "ХSport", "Fashion TV", "Fashion TV HD", "Euronews", а також телеканалу "Інтер+" за межами України.
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